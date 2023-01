Ähnlich anerkennend äußerte sich Thomas Müller. »Auch wegen dir war es eine absolute Erfolgsgeschichte im letzten Jahrzehnt«, schrieb Bayern Offensiv-Akteur unter den Post von Tapalovic.

Zuletzt hatte der von den Bayern an die AS Monaco ausgeliehene Torwart Alexander Nübel kritisiert, dass es sehr wenig Kontakt mit Tapalovic gegeben hatte, seit er in Frankreich spielt. »In der Zeit, wo ich in Monaco bin, gab es nicht viel Kontakt. Davor hatten wir ein normales Verhältnis. Ich glaube schon, dass man ab und zu sich austauschen hätte können über die Situation«, sagte Nübel im »Aktuellen Sportstudio« des ZDF. Salihamidžić hatte anschließend angekündigt: »Darüber werden wir intern sprechen.«