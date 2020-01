GERÜCHTE

FC Bayern erkundigt sich nach Hakimi

Rekordmeister Bayern München ist einem Bericht der spanischen Zeitung "Marca" zufolge an BVB-Außenverteidiger Achraf Hakimi interessiert. Die Münchner sollen bei Real Madrid wegen des nach Dortmund ausgeliehenen Spielers nachfragt haben, schreibt das Blatt ohne Quellenangabe. Der 21 Jahre alte Hakimi hat in Madrid einen Vertrag bis 2022 und spielt seit Sommer 2018 für Borussia Dortmund. In der abgelaufenen Hinrunde war er in 17 Ligaeinsätzen an acht Toren direkt beteiligt. Der FC Bayern ist derzeit auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger.

Paderborn will Norwich-Stürmer zurück

Stürmer Dennis Srbeny steht vor einer Rückkehr zum Fußballbundesligisten SC Paderborn. Der Transfer des 25-Jährigen soll nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" kurz vor dem Abschluss stehen. Srbeny steht aktuell bei Premier-League-Schlusslicht Norwich City unter Vertrag, kam dort aber in dieser Saison nicht über acht Liga-Einsätze (ein Tor) hinaus. Srbeny spielte bereits in der Drittliga-Saison 2017/2018 für den SCP und kam damals in 15 Spielen auf neun Tore.