Harry Kane war vor knapp zwei Wochen nach wochenlangem Transferpoker von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München gewechselt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag. In der Premier League erzielte Kane 213 Tore in 320 Spielen. Für die englische Nationalmannschaft traf er 58 Mal in 84 Partien.

In der Bundesliga gelang ihm am vergangenen Freitag ebenfalls ein gelungener Einstand. Gegen Werder Bremen feierte er beim Saisonauftakt sein Startelf- und Bundesligadebüt. Kane selbst erzielte beim 4:0-Erfolg ein Tor und bereitete ein weiteres vor.