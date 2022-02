Bayerns Debakel bei Aufsteiger Bochum Formtief im Westen

Vier Gegentore in einer Hälfte, drei davon Schlag auf Schlag: Bayern München geht in Bochum unter – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Topstar Kimmich bemängelt die Einstellung einiger Teamkollegen.

Aus Bochum berichtet Marcus Bark