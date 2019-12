Tore für Seele und Statistik: Ab der 63. Minute wurden beim FC Bayern Heldengeschichten gefeiert. Philippe Coutinho glänzte in jener Minute mit einem traumhaften Lupfer ins Tor, eine Viertelstunde später traf der Brasilianer noch ein weiteres Mal und machte damit seine bisher stärkste Woche im Trikot des FC Bayern perfekt. Robert Lewandowski schoss auch noch ein Tor (72. Minute) und hat in der Bundesliga-Geschichte nun 220 Treffer erzielt - so viele wie Jupp Heynckes; nur Klaus Fischer (268) und Gerd Müller (365) haben mehr eigene Tore bejubelt.

Ergebnis des Spiels: Zwei weitere Tore hatte der FC Bayern bereits in der ersten Hälfte erzielt, Thomas Müller traf zudem noch in der Schlussphase. Der Klub kann in der Bundesliga also doch noch gewinnen. Nach zuletzt zwei Niederlagen siegte der Rekordmeister am 15. Spieltag 6:1 (2:1) gegen Werder Bremen. Den Spielbericht zu dieser und den weiteren Partien in der Bundesliga finden Sie hier.

Dauerduell: Bereits zum 107. Mal standen sich Bayern und Werder in der Bundesliga gegenüber, es ist das "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" des Fußballs. Aber während dieses Spiel einst ein Spitzenduell war (gute Zeiten) und im vergangenen Jahrzehnt immer einseitiger wurde (zuletzt 17 Liga-Siege der Bayern in Serie), sollten sich diesmal nur der Tabellensiebte, München, und der Tabellen-14., Werder, gegenüberstehen. Aktuell also eher schlechte Zeiten.

Der Beginn: Der FC Bayern geht mit seinen Chancen gerade so verschwenderisch um, wie ein Rennfahrer im zweiten Gang auf einer langen geraden Strecke mit Benzin. Das zeigte gleich die fünfte Minute: Diesmal köpfte Serge Gnabry frei stehend über das Tor. Und weil Gnabry trotz nur 1,75 Meter Körpergröße zum Kopfball kam, rief diese Minute auch noch in Erinnerung, wie sehr bei Werder die Abwehrchefs Niklas Moisander und Ömer Toprak vermisst werden.

Rashicas Lauf zum Glück: Aber der FC Bayern geht nicht nur großzügig mit Chancen um (nach Gnabry vergab Robert Lewandowski weitere Möglichkeiten), er lädt den Gegner auch zu Treffern ein. Die 24. Minute: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld konterte Werder, Milot Rashica ließ Jérôme Boateng mit seiner Geschwindigkeit alt aussehen. Während der Bremer schon sprintete, musste sich der Bayern-Verteidiger erst noch drehen, lief dann nur nebenher und musste zusätzlich auch noch behutsam zu Werke gehen - er hatte kurz zuvor Gelb gesehen und wäre bei einem weiteren Foul wohl vom Platz geflogen. Rashica hatte also vergleichsweise leichtes Spiel - und trotzdem wird ihm dieses 1:0 so schnell keiner nachmachen: Aus 18 Metern traf Rashica wuchtig ins Tor.

Coutinho kann es: In den vergangenen Wochen war bereits geraunt worden, dass Coutinho so gut doch gar nicht sei. Er sei bisher nur ein "PR-Gag", schrieb der "Kicker" über die Leihgabe des FC Barcelona am vergangenen Montag. Dann kam das ansprechende Spiel des Brasilianers gegen Tottenham am Mittwoch (ein Treffer), nun ließ er in der 45. Minute sein erstes von drei Toren an diesem Tag zum 1:1 folgen. Es war der Startschuss der Münchner Festspiele. Noch kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel der Führungstreffer durch Lewandowski (Vorarbeit: Coutinho), der nach drei Partien ohne Ligatreffer auch seine ganz persönliche "Torkrise" beendete.

Die zweite Hälfte: Ging ohne Boateng weiter, für ihn wurde Offensivkraft Ivan Perisic eingewechselt. Benjamin Pavard und David Alaba spielten in der Folge in der Abwehrmitte, Joshua Kimmich rückte aus dem Zentrum nach rechts hinten. Wenn man also noch auf den Nachweis gewartet hat, dass Trainer Hansi Flick mit personellen Veränderungen auf das Geschehen einwirken kann - hier war der Nachweis. Die Bayern waren nun stabiler, auch in der Konterabsicherung mit Leon Goretzka und Thiago vor der Abwehr. Und ganz vorne? Wurde gezaubert. Bayerns neuer Vereinspräsident Herbert Hainer hat damit im dritten Bundesligaspiel seiner Amtszeit den ersten Sieg feiern können.

Matthias Balk/dpa Rechts die Vergangenheit, links daneben die Zukunft: Bayerns Ex-Präsident Hoeneß neben dem neuen Chef Hainer

Pizarro, oho: Der ewige Claudio Pizarro war gefühlt bei der Hälfte der 107. Bundesligaspiele zwischen Bayern und Bremen mit dabei, in Wirklichkeit waren es 27 Duelle, 13 Mal im Trikot der Münchner, 14 Mal als Bremer. Ein 28. Einsatz beim Bundesliga-Klassiker kam erstmal nicht hinzu, der 41-Jährige verfolgte das Bremer Debakel von der Bank. Nach der Saison soll für den Stürmer Schluss sein.

Erkenntnis des Spiels: Der FC Bayern hatte zuletzt ein Problem mit seiner Chancenverwertung, schwerer wiegt aber, dass sich schwere Fehler schablonenhaft wiederholen. Und zwar nicht nur individuelle, wie beim Mönchengladbacher Siegtor per Elfmeter (Javi Martínez vorher mit dem Foul) oder gegen Bremen beim 0:1 (Boateng). Zwischen Mittelfeld und Abwehr klaffen generell zu oft große Lücken, zu leicht kommen die Gegner zu Kontertoren, wie auch beim 1:2 gegen Leverkusen. Besonders deutlich wird die Defensiv-Schwäche, wenn man die Anzahl der Gegentore mit den Gegentreffern in der historischen Triple-Saison 2012/2013 nach dem 15. Spieltag vergleicht. Aktuell sind es 21, damals waren es nach 15 Runden nur sechs Gegentore.

Erkenntnis des Spiels II: Wenn der FC Bayern erstmal trifft, kann er auch zum alles fressenden Monster werden, wie schon beim 4:0 gegen Dortmund oder beim 6:0 in Belgrad in der Champions League. Für die Münchner könnten nun wieder bessere Zeiten beginnen, schlechte Zeiten erlebt Bremen - das Team steht nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Bayern München - Werder Bremen 6:1 (2:1)

0:1 Rashica (24.)

1:1 Coutinho (45.),

2:1 Lewandowski (45.+4)

3:1 Coutinho (63.)

4:1 Lewandowski (72.)

5:1 Müller (75.)

6:1 Coutinho (78.)

München: Neuer - Pavard, Boateng (46. Perisic), Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Gnabry, Goretzka (70. Thomas Müller), Coutinho (82. Singh) - Lewandowski

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie (45.+2 Friedl), Groß, Veljkovic - Lang, Sahin, Augustinsson - Maximilian Eggestein, Klaassen - Osako (67. Bittencourt), Rashica (86. Bartels)

Schiedsrichter: Schröder

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Pavard, Boateng / Groß, Friedl