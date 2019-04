Bayerns Pokalerfolg bei Werder Die Partykiller

Als es vorbei war, kippte manch Bayern-Profi einfach um. Javi Martínez war der erste, er plumpste aufs Hinterteil, dann lag er flach und winkte einen Kollegen heran. Ein Krampf. Diese 90 Minuten hatten Martínez und seine Mitspieler an ihre Grenzen gebracht.

Die Bayern haben ihr Halbfinalspiel im DFB-Pokal gewonnen, 3:2 bei Werder Bremen, das Finale gegen RB Leipzig ist damit perfekt. Aber sie haben leiden müssen.

Davon zeugte das Zeitspiel, das Torwart Sven Ulreich und Thomas Müller ziemlich offensichtlich praktizierten; da waren die Wortgefechte, in die James Rodríguez und Robert Lewandowski verwickelt waren. Die Münchner schienen gereizt. Und sie hatten ja tatsächlich einen 2:0-Vorsprung innerhalb von rund einer Minute verspielt.

Die Bayern wirkten mürbe, beinahe fragil. Das ist die eine Lesart. Es gibt aber auch eine andere.

Grün-weiße Sehnsucht

Denn eigentlich war alles angerichtet für eine Pokalüberraschung. Bremens Fans empfingen den Werder-Teambus bei dessen Ankunft am Weserstadion, was zu einem imposanten, grün-weißen Spalier führte. Und im Stadion war die Atmosphäre so gut wie lange nicht. Das Fahnenmeer, die Gesänge, das Flutlicht, all das verkörperte die Bremer Sehnsucht nach der Zeit Mitte der Nullerjahre, als Werder Champions League spielte und Partien gegen die Bayern tatsächlich auch mal gewann.

Carmen Jaspersen / DPA Spalier der Werderfans

Dazu muss man wissen, dass Bremen nun 20 Pflichtspiele in Folge gegen die Bayern verloren hat. Letztmals gewannen sie 2008, damals stürmten bei Werder noch Mesut Özil, Diego und, nun ja, Claudio Pizarro. Das ist zwar ewig her, aber so groß wie jetzt war die Gelegenheit auf einen Werder-Sieg lange nicht, davon überzeugte sich das Bremer Umfeld gegenseitig.

Mitten in diese mitreißende Stimmung hinein schossen die Münchner ihre Tore. 0:1 durch Robert Lewandowski (36. Minute), das Stadion wurde leiser. 0:2 durch Thomas Müller (63.), die Bremer Ultras sangen zwar noch, aber die Mehrheit der Zuschauer schwieg.

"Das war ein tolles Halbfinale"

Und nur wenige Minuten nach dem kaum für möglich gehaltenen Comeback nach Toren von Yuya Osako (74.) und Milot Rashica (75.), die die Stimmung explodieren ließen, wurden die Bayern endgültig zum Partykiller, als erneut Lewandowski per Elfmeter die Partie entschied (80.). Es gibt leichtere Aufgaben, als ein Auswärtsspiel in einer solchen Atmosphäre gegen einen gut eingestellten Gegner zu gewinnen, selbst für den FC Bayern. Die Hürde war hoch, die Münchner haben sie trotzdem genommen.

"Das war ein tolles Halbfinale, mit Auf-und-Abs", sagte Niko Kovac hinterher. Der Bayern-Trainer, 47 Jahre alt, wirkt selbst noch wie ein Athlet; auf der Pressekonferenz saß er mit durchgedrücktem Kreuz und sagte, seine Mannschaft habe zwar "ein Quäntchen Glück gehabt", aber was klare Chancen betreffe, habe sein Team "schon die eine oder andere mehr gehabt".

Andererseits hatten die Bayern - im krassen Gegensatz zum Bundesligaduell gegen Bremen am vergangenen Samstag (1:0) - auch klare Gelegenheiten zugelassen. Sie wirkten anfällig für die Tiefenläufe der Bremer Achter und gegen Rashicas Dribblings, verloren phasenweise die Spielkontrolle.

Keine eindeutige Fehlentscheidung beim Elfmeter

Martin Meissner / AP Bayerns Coman (l.), Bremens Keeper Pavlenka

Statt um taktische Defizite ging es nach der Partie aber vor allem um das Zustandekommen des Siegtreffers, als Werders Theodor Gebre Selassie Bayerns Kingsley Coman im Strafraum leicht schubste und so einen Elfmeter verursachte. "Wir können uns nicht beklagen, wenn der Schiedsrichter den nicht pfeift", diplomatisierte Kovac, um dann weniger konziliant nachzuschieben, Gebre Selassie habe sich "ein bisschen dumm angestellt".

Tatsächlich fiel Coman im Duell mit Gebre Selassie sehr einfach, und vermutlich hätte manch Schiedsrichter im Gegensatz zu Daniel Siebert nicht auf Strafstoß entschieden. Eine eindeutige Fehlentscheidung, die den Videoschiedsrichter zum Eingriff gezwungen hätte, lag allerdings nicht vor.

Hier können Sie die Szene im Video sehen:

Florian Kohfeldt, 36 Jahre alt, saß nicht so kerzengerade wie Kovac; er wirkte mitgenommen. Als er seinem Trainerkollegen zum Weiterkommen gratulierte, wischte er sich mit der Hand über das Gesicht. Das mit dem Strafstoß sah er zwar anders als Schiedsrichter Siebert, aber ein Bayern-Bonus? "Das wird unserer Leistung nicht gerecht", sagte Kohfeldt und beglückwünschte "alle, die heute hier waren", was ein Lob vor allem ans eigene Team bedeuten sollte. "Es gibt Tage, da geht so ein Spiel für uns aus. Aber heute nicht".

Siege werden in München wieder richtig gefeiert

Man werde daran arbeiten, dass Abende wie dieser keine Ausnahme bleiben. Das Spiel am Mittwoch mag Bremen verloren haben, aber das Verlangen nach magischen Nächten wurde an diesem Abend, an dem man den Münchnern Paroli bieten konnte, ein klein wenig gestillt.

Und irgendwie trifft das auch auf die Bayern zu. In einer Saison, die vielen als Übergangsjahr gilt, in dem alte Helden verabschiedet, ehe zur kommenden Spielzeit neue präsentiert werden sollen, feiern die Münchner nun doch noch Siege, nach denen man nicht zur Tagesordnung übergeht. Sondern die man feiert.

Das 5:0 gegen den BVB Anfang April war so einer, als die Bayern ihren stärksten Gegner an die Wand spielten. Dieses 3:2 in Bremen hat ebenfalls das Zeug dazu. Denn Erfolge schmecken mit am besten, wenn man für sie an die eigenen Grenzen gehen muss. Dass ihnen dies gelingt, verheißt nichts Gutes für Meisterkampf und Pokalfinale. Es sei denn, man hält es mit dem FC Bayern.

SV Werder Bremen - FC Bayern München 2:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (36.)

0:2 Müller (63.)

1:2 Osako (75.)

2:2 Rashica (76.)

2:3 Lewandowski (80.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson (81. Harnik) - M. Eggestein - Möhwald (65. Pizarro), Klaassen (89. J. Eggestein) - Kruse - Osako, Rashica

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martínez, Thiago (76. Rodríguez) - Gnabry (58. Goretzka), Müller (89. Rafinha), Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Klaassen, Kruse - Hummels, Rodríguez

Zuschauer: 42.100