Pressestimmen zur PSG-Niederlage in München »Paris träumt vom Paradies und erwacht in der Hölle«

Der Bayernsieg gegen Paris in der Presseschau: »Beide Genies kamen nicht aus ihrer Kiste«, heißt es in Frankreich. In England sieht man den »Heiligen Gral« trotz der vielen »Petro-Dollar« in die Ferne gerückt.