Sportvorstand Hasan Salihamidžić hatte die Spieler nach der Niederlage in Leverkusen öffentlich kritisiert und ihnen Mentalität und Einsatzwille abgesprochen. Nagelsmann musste neben den sportlichen Problemen auch zahlreiche Nebengeräusche moderieren. Jüngst hatte ein Maulwurf Nagelsmanns Bayern-Taktik an die Presse gegeben, der Trainer reagierte mit Unverständnis.

Nagelsmann ist seit Sommer 2021 Trainer des FC Bayern. Er kam für eine Millionenablöse von RB Leipzig und galt als absoluter Wunschkandidat des Vereins. Der Trainer führte den Klub in seinem ersten Jahr zur Meisterschaft. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Schluss, im Pokal scheiterte man früh an Borussia Mönchengladbach.