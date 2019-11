" Thomas Müller spielt immer." Zehn Jahre ist es her, dass der damalige Trainer von Bayern München, Louis van Gaal, diese Aussage traf. Die Zeiten, in denen sie in München unumstößliches Gesetz war, sind längst vorbei.

Gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der möglichen Spielminuten absolvierte Müller in dieser Saison. Vor einigen Wochen von einem Reporter auf Müllers Dasein als Reservist angesprochen, wiegelte Trainer Niko Kovac ab: Müller würde wieder spielen, sollte mal "Not am Mann" sein. Ein Affront. Kovac entschuldigte sich für die Aussage. Der öffentliche Eindruck, Trainer und Spieler fänden nicht zueinander, ließ sich aber nicht mehr kitten.

Die Entlassung von Kovac markiert einen Neuanfang für Bayern München, ganz besonders jedoch für Müller. Dem langjährigen Nationalspieler bietet sich die Chance, unter Interimscoach Hansi Flick auf seiner liebsten Position zu spielen: der des Zehners in einem 4-2-3-1-System. Müllers größte Konkurrenten sind sein Mitspieler Philippe Coutinho - und der taktische Zeitgeist.

Müller erfand das "Raumdeuten"

Rückblick: Dass Müller über Jahre sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalelf gesetzt war, lag an seiner innovativen Interpretation der Zehner-Rolle. Nachdem Mitte der Nuller Jahre die 4-2-3-1-Formation den Siegeszug im Weltfußball gefeiert hatte, veränderte sich das Spiel des Zehners: Seine Bewegungsfreiheit war plötzlich eingeschränkt. Die Gegner blockierten seinen Raum, indem sie ihre Viererketten immer enger stellten. Der Zehner als omnipräsenter Spielgestalter hinter den Spitzen? Das gehörte der Vergangenheit an.

Müller sah sich nie als Kreativspieler, sondern als Zuarbeiter: Er pendelte von Flügel zu Flügel, besetzte Räume, die seine Kollegen hinterließen, sorgte für Überzahlsituationen. Müller war da, wo er gebraucht wurde. Müller war nicht Fixpunkt des Spiels, sondern Verbinder: Er verband die beiden Flügel mit dem Sturmzentrum.

Müller taufte seine Interpretation der Zehner-Position in einem Interview "Raumdeuter": Er sieht Lücken, die kaum ein anderer sieht, und sprintet hinein, wieder und wieder. Müllers Spielart setzte sich durch, der Begriff "Raumdeuter" wurde selbst in England in die Fußballsprache aufgenommen.

Der taktische Zeitgeist ändert sich

Solange die 4-2-3-1-Formation das Maß aller Dinge war, war dies auch Müller. Doch die Fußballwelt steht nie still. Von den zehn bestplatzierten Teams der Bundesliga spielen nur zwei es regelmäßig: Borussia Dortmund - und die Bayern.

Und Kovac stellte das 4-2-3-1 infrage. Als er im Sommer 2018 nach München kam, präferierte er ein 4-3-3-System. Müller musste auf der Außenstürmer-Position spielen, meist auf dem rechten Flügel. Diese beherrscht er zwar auch. Seine große Stärke - das Verbinden der Flügel als Zehner - kann er hier nicht einbringen. Viel eher zeigen sich hier seine Schwächen: Bälle verspringen ihm, seine Flanken landen gerne mal hinter dem Tor, seine Schussqualität schwankt.

Kovac strich Müller immer öfter aus der Mannschaft. Bundestrainer Joachim Löw beerdigte zur selben Zeit das 4-2-3-1-System endgültig, nachdem er schon die Jahre zuvor neue Formationen getestet hatte. Für Müller war kein Platz mehr.

Neue Saison, neue Probleme

In der vergangenen Rückrunde kehrte Kovac zum 4-2-3-1 zurück. Müller war wieder Stammspieler, in der Schlussphase der Saison knüpfte er an alte Leistungen an. Als Zehner deutete er wieder Räume, die niemand sonst sah.

In der neuen Spielzeit war Müller aber wieder nur zweite Wahl. Der Grund dafür ist Philippe Coutinho. Der aus Barcelona geliehene Brasilianer ist ein gänzlich anderer Spielertyp als Müller: ein Dribbler mit feinem Fuß und dem Auge für den richtigen Pass. Auch er fühlt sich auf der Zehn am wohlsten. Coutinho mag nicht so mannschaftsdienlich spielen wie Müller, seine Laufwege sind vorhersehbarer und weniger genial. Coutinho ist aber technisch eine, wenn nicht zwei Klassen stärker als Müller. Kovac schätzte dies an seinem neuen Superstar und zog ihn Müller vor.

Kovac' Entlassung beschert Müller eine neue Chance. Interimstrainer Hansi Flick ging in seinem ersten Spiel den Weg des geringsten Widerstands: Beim 2:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus stellte er seine Mannschaft im 4-2-3-1 auf. Die vier Verteidiger und Joshua Kimmich verblieben tief, die fünf vorderen Akteure durften sich austoben. Die Bayern spielten erstmals seit Ende September wieder zu null - und Müller agierte als Zehner in seiner liebsten Rolle.

Gut möglich, dass Müller diese Rolle auch im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund einnehmen darf (Samstag, 18.30 Uhr, live im SPIEGEL Ticker). Sein Glück: Auch Coutinho fremdelt mit dem Bayern-System. Ihm fehlen die Anspielstationen, wenn er in seinem geliebten linken Halbraum zum Dribbling ansetzt. Immer nur auf die Flügel passen, wie es die Bayern-Philosophie vorsieht, schränkt den kreativen Freigeist ein.

Müller ist das egal. Er blüht auf, wenn andere das Herzstück des Spiels sind. Solange Flick dem 4-2-3-1-System treu bleibt, steigen Müllers Chancen auf einen Stammplatz. Er kann indes nur hoffen, dass Flick oder ein etwaiger Nachfolger dem 4-2-3-1 treu bleiben oder zumindest auf ein System setzen, das Müller Platz im offensiven Mittelfeld bietet. Dann gilt vielleicht bald wieder: van Gaals Satz: "Thomas Müller spielt immer."