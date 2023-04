Nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City am Dienstag waren Mané und Leroy Sané in der Kabine aneinander geraten, Mané soll Sané dabei laut Medienberichten einen Faustschlag versetzt haben. Das habe den Verein beschäftigt, so Tuchel. Es sei wichtig gewesen, dass es geklärt werde. Das habe eine »reinigende Wirkung« gehabt, sagte der Bayern-Trainer.