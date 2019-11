Szene des Spiels: Die Zielstrebigkeit war es, die beide Teams an diesem Abend unterschied. Den Bayern fehlte sie mehrfach, am deutlichsten war dies bei der Chance von Ivan Perisic genau vor der Pause zu beobachten. Drei Bayern liefen auf Leverkusens Torwart Lukas Hradecky zu, Serge Gnabry legte zum Kroaten quer, doch der zögerte zu lang, um den Ball über die Linie zu drücken. So konnte Lars Bender noch heranrauschen und mit einer beherzten Grätsche die Führung in die Pause retten.

Ergebnis des Spiels: 2:1 stand es zur Halbzeit, 2:1 blieb es bis zum Ende. Lesen Sie hier den Spielbericht.

Die erste Hälfte: War geprägt durch Aktionen und Reaktionen. In der 9. Minute hatte Gnabry die erste große Bayern-Chance, scheiterte jedoch am Pfosten. 40 Sekunden später traf Leon Bailey auf der Gegenseite zur Führung für Leverkusen (10.). Thomas Müller machte es in der 34. Minute genauer als Gnabry und glich das Spiel aus. Nur 113 Sekunden später war Bailey erneut zur Stelle und stellte die Führung der Gäste wieder her (35.).

Es müllert wieder: Fast neun Monate ist es her, dass Thomas Müller zuletzt in der Bundesliga traf. Sein Tor war sein erstes seit dem Treffer am 9. März beim 6:0-Erfolgder Bayern gegen Wolfsburg.

1 - Die Bayern verlieren erstmals ein BL-Spiel, in dem Thomas Müller traf (zuvor 82 Siege, 5 Remis). Novum. #FCBB04 pic.twitter.com/1MYnqxOcZo — OptaFranz (@OptaFranz) November 30, 2019

Ende einer Selbstverständlichkeit: Es gab beim FC Bayern ein Gesetz: Wenn Müller in der Bundesliga trifft, verliert der FC Bayern das Spiel nicht. 82-mal gewann der Klub, wenn Müller zuschlug, fünfmal gab es ein Remis. Eine Niederlage trotz Müller-Tor ist neu.

Die zweite Hälfte: Die Chancen waren durchaus da, nur die Tore fielen nicht. Leon Goretzka traf in der 77. Minute mit dem Kopf nur den Pfosten, kurz vor Schluss köpfte Robert Lewandowski den Ball an die Latte (90.+2). Alle anderen Gelegenheiten vereitelte der hervorragend aufgelegte Hradecky im Leverkusener Tor. Auch die Überzahl nach der Roten Karte gegen Jonathan Tah in der 81. Minute konnten die Gastgeber nicht nutzen.

Dominante Bayern: Leverkusen spielt unter Peter Bosz Offensivfußball, liebt es, das Tempo zu diktieren. Vor der Partie hatte nur der FC Bayern in der Liga öfter auf das gegnerische Tor geschossen als Bayer. In München nahm sich das Team zurück und überließ den Bayern das Spiel. Bayer hatte nur 26 Prozent Ballbesitz, so wenig wie noch nie unter Bosz. 26 Schüsse gaben die Bayern ab, elf gingen auf das Tor. Vier Großchancen hatte das Team. Es brachte nichts.

Pfosten, Latte, Hradecky Er war einer der Sieggaranten von Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Torhüter Lukas Hradecky. Zwar hatte der Finne auch Glück, dass die Bayern zweimal nur das Aluminium trafen, beim 2:1 (2:1)-Erfolg seines Teams zeigte er aber vor allem in der zweiten Hälfte starke Paraden. Zweimal durfte sich Bayer Leverkusens Leon Bailey im Spiel gegen Bayern München von seinen Mitspielern abfeiern lassen. Zweimal traf er auf Vorarbeit von Kevin Volland (10., 35.) und besorgte so den Sieg der Leverkusener beim Rekordmeister. Es war das erste Heimspiel der Bayern nach der Ära Uli Hoeneß. Deswegen wurde der Ex-Präsident vor der Partie gebührend gefeiert und mit Blumenstrauß und Trachtenhut beschenkt. Auf dem Platz hatten die Bayern-Spieler dann nichts zu verschenken. Trotz der Führung von Bailey spielten sich die Bayern aussichtsreiche Chancen heraus. Erst Müller wusste sie aber auch zu nutzen (34.). Es sollte das erste Bundesligaspiel werden, in dem Müller trifft und die Bayern nicht gewinnen. Weil Bailey nur 113 Sekunden später die Führung wiederherstellte, liefen die Bayern aber auch den Rest des Spiels dem Rückstand hinterher. Und vergaben dabei aussichtsreiche Chancen. Dreimal traf der Rekordmeister Latte oder Pfosten. Und auch die Defensive der Leverkusener war stark aufgelegt. Hier rettet Lars Bender, der unter anderem neben seinem Bruder Sven verteidigte, in höchster Not gegen Ivan Perisic. Und wenn die Bender-Zwillinge die Bayern mal nicht am Abschluss hinderten, überzeugte Torhüter Hradecky. Für Hansi Flick war es die erste Niederlage als Bayerns Interimstrainer. Zuvor hatte er vier Spiele gewinnen können, sogar ohne Gegentor. Und dann kam Bailey.

Endstation Hradecky: Beim Gegentor wurde der Schuss von Müller unglücklich von Sven Bender abgefälscht, ansonsten hielt Leverkusens Keeper alles, was auf sein Tor kam. Zehn Paraden zeigte der Finne, besonders stark reagierte er in der 62. Minute, als er erst den Schuss von Lewandowski und dann auch noch den Nachschuss von Müller abwehrte.

Verloren unter Flick: Noch eine Serie ist gerissen, wenn auch eine deutlich jüngere. Vier Spiele, 16:0 Tore - Hansi Flick war besser gestartet als jeder Bayern-Trainer vor ihm. Damit ist es jetzt vorbei.

Rauschende Feste, schlimmer Kater: In dieser Bundesligasaison ist es erst das zweite Heimspiel, das der FC Bayern verloren hat. Beiden Niederlagen gingen große Galaabende in der Champions League voraus. Anfang Oktober war es das 1:2 gegen Hoffenheim, das auf den 7:2-Triumph bei Tottenhamfolgte. Die neuerliche Niederlage ist das erste Spiel nach dem Sechs-Tore-Schützenfest, das der FC Bayern unter der Woche in Belgrad gefeiert hatte.

LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA-EFE/REX Uli Hoeneß hatte seinen Posten als Bayern-Präsident vor zwei Wochen an Herbert Hainer übergeben

Gefeiert wurde trotzdem: Allerdings vor allem vor dem Spiel. Da wurde Uli Hoeneß zeremoniell als Präsident verabschiedet und in den Stand des Ehrenpräsidenten erhoben. Die vier Vorstandsmitglieder Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Andreas Jung und Jörg Wacker überreichten ihm einen Gamsbart und einen Blumenstrauß. Zudem wird eine Lounge im Stadion zukünftig nach Hoeneß benannt.

Bayern München - Bayer Leverkusen 1:2 (1:2)

0:1 Bailey (10.)

1:1 Thomas Müller (34.)

1:2 Bailey (35.)

München: Neuer - Pavard, Martinez (80. Thiago), Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Thomas Müller (69. Coutinho), Perisic (69. Coman) - Lewandowski

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell (65. Sinkgraven) - Aranguiz (80. Demirbay), Baumgartlinger - Bailey (63. Bellarabi), Amiri, Diaby - Volland

Schiedsrichter: Guido Winkmann

Gelbe Karten: Goretzka - Baumgartlinger, Bellarabi, Sven Bender

Rote Karte: Tah

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)