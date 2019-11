Champions League Lewandowski erlöst Trainer Flick bei Bayern-Debüt

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Niko Kovac hat der FC Bayern gegen Olympiakos Piräus 2:0 (0:0) gewonnen. Die Treffer erzielten Robert Lewandowski (69. Minute) und Ivan Perisic (89.). Die Münchner haben sich mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel für das Achtelfinale qualifiziert.

Kovac-Nachfolger Hansi Flick hatte seinem Team ein neues Gesicht verpasst: Die Innenverteidigung bildeten Javi Martínez und David Alaba, Joshua Kimmich agierte neben Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld und Thomas Müller übernahm die alleinige Rolle hinter und häufig auch neben Lewandowski. Die zuletzt enttäuschenden Thiago und Philippe Coutinho saßen zunächst auf der Bank.

Der erhoffte Befreiungsschlag durch den Trainerwechsel blieb jedoch aus: Kamen die Münchner durch Leon Goretzka (5. und 11. Minute) zunächst noch zu zwei Abschlüssen, nahm der Anfangsschwung der Gastgeber von Minute zu Minute ab. Es bedurfte einer Einzelaktion von Kingsley Coman, um Olympiakos-Keeper José Sa nach einem schönen Sololauf zu einer Parade zu zwingen. Da waren bereits 34 Minuten gespielt. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Pavard nach einer Ecke per Kopf den Pfosten. Das war's in der ersten Hälfte - biedere Bayern brachten defensive Griechen viel zu selten in Bedrängnis.

Lewandowski erlöst die Bayern

Auch die erste Chance nach der Halbzeitpause entstand aus einem ruhenden Ball: Goretzka vergab aus kurzer Distanz per Kopf (50.). Nach einigen Halbchancen war es erneut Coman, der mit einem Schuss aus halbrechter Position für einen der raren Höhepunkte sorgte (60.). Das erlösende Tor zum 1:0 erzielte in der 69. Minute natürlich Lewandowski, der eine Hereingabe von Coman vorbei an José Sa ins Tor drückte - sein sechster Saisontreffer in der Champions League. Das 2:0 war ein Produkt zweier Einwechselspieler: Eine Hereingabe von Corentin Tolisso verwertete Perisic 32 Sekunden nach seiner Hereinnahme (89.).

Mit nun zwölf Punkten sind die Münchner bereits sicher für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Mit einem Sieg in Belgrad (26. November) oder gegen Tottenham (11. Dezember) könnten sich die Bayern Platz eins der Gruppe B sichern.

Bayern München - Olympiakos Piräus 2:0 (0:0)

1:0 Lewandowski (69.)

2:0 Perisic (89.)

München: Neuer - Pavard, Alaba, Martínez, Davies - Kimmich, Goretzka (82. Tolisso) - Gnabry (88. Perisic), Müller, Coman (90.+1 Coutinho) - Lewandowski

Piräus: José Sa - Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Camara, Bouchalakis (71. Valbuena) - Randjelovic (61. Masouras), Guerrero, Podence (79. El Arabi)

Schiedsrichter: Pawel Raczkowski

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 70.000