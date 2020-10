Bayerns Corentin Tolisso Alte Filme, neue Rolle

Beim zähen Arbeitssieg in Moskau glänzt neben Joshua Kimmich vor allem ein Akteur, der in seinem vierten Jahr in München endlich seinen Platz gefunden hat: Corentin Tolisso. Ein Verdienst des Videostudiums von Hansi Flick.

Von Florian Kinast