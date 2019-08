Bayerns Robert Lewandowski Mehr als 95 Prozent

Szene des Spiels: Es lief die 19. Spielminute, als Bayern Münchens Kingsley Coman mit viel Tempo und dem Ball am Fuß in den Strafraum zog. Gegenspieler Jonjoe Kenny reagierte einen Sekundenbruchteil zu spät und als wäre das nicht ärgerlich genug, stolperte er anschließend über die eigenen Beine und in Coman hinein. Schiedsrichter Marco Fritz entschied auf Strafstoß, ihm blieb gar keine Wahl. Robert Lewandowski trat an und verwandelte, man hätte es ahnen können. Fortan nahm dieses Spiel eine Wendung, die den Schalkern sicher nicht gefallen hat.

Ergebnis des Spiels: Bayern München hat gegen Schalke 04 deutlich 3:0 (1:0) gewonnen. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Lewandowski-Show: Damit hat Lewandowski im neunten Pflichtspiel in Folge gegen Schalke 04 getroffen. In der Bundesliga-Historie hat übrigens nur Gerd Müller (18) mehr Tore gegen Schalke erzielt als Lewandowski (16). Und der verwandelte Elfmeter sollte nicht Lewandowskis einziger Treffer an diesem Abend bleiben. Als das Spiel beendet war, sah seine Saisonbilanz so aus: Zwei Ligaspiele, fünf Tore - und damit einhundert Prozent aller Bayern-Treffer.

2 - Robert Lewandowski vom @FCBayern ist der erste #Bundesliga-Spieler seit Roy Makaay 2005, der an den ersten beiden Spieltagen einer BL-Saison doppelt trifft. Dominance. #S04FCB — OptaFranz (@OptaFranz) August 24, 2019

Die erste Hälfte: Viel war nicht, sieht man mal von Lewandowskis Treffer ab. Schalkes Trainer David Wagner hatte mutig aufgestellt und seinen Spielern zudem ein sehr frühes Pressing verordnet. Bis zum 0:1 ging dieser Plan auf, das Spiel der Bayern war zu statisch, um einen individuell unterlegenen Gegner zu kontrollieren. Es fehlte das kreative Element, das Fehlen des verletzten Strategen Thiago (Beschwerden an der Halswirbelsäule) sah man beinahe bei jedem Angriff.

Fans mit Meinung: Zweieinhalb Wochen sind vergangen, seit sich Schalkes Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies mit rassistischen Äußerungen auffiel. Anhänger von S04 hatten Tönnies daraufhin beim DFB-Pokalspiel bei Drochtersen/Assel symbolisch die Rote Karte gezeigt. Proteste gegen Tönnies gab es auch diesmal, nun waren es vor allem die Anhänger der Bayern, die sich positionierten.

Aus der @FCBayern-Kurve: „Tönnies - nur einer von Vielen! Rote Karte für Rassisten.“ Und „Tönnies Du Arschloch“-Rufe. #S04FCB pic.twitter.com/wHTVXDcK4H — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 24, 2019

Die zweite Hälfte: Wurde dominiert von Lewandowski, von wem auch sonst. Zwei weitere Tore erzielte er, eines schöner als das andere: Erst schlenzte er einen Freistoß aus 22 Metern genau links oben ins Eck, Schalkes Torhüter Alexander Nübel flog schön, aber er flog auch vergeblich (50.). Tor Nummer drei gelang Lewandowski, nachdem ihn Coman freigespielt hatte. Der Rest war Weltklasse: Annahme aus der Drehung, Flachschuss rechts unten ins Eck (75.).

Erfolgreiche Verhandlungen: Lewandowski hatte dann noch einen Auftritt, den die Bayern-Fans gerne gesehen haben werden. Als Lewandowski im Interview mit Sky gefragt wurde, ob denn demnächst mit der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung in München zu rechnen sei, sagte er: "Ja, zu 95 Prozent."

Hadernde Schalker: Schalke spielte auch noch mit, und das gar nicht mal so schlecht. Doch in den entscheidenden Situationen entschieden sie sich oft für die falsche Option, manchmal hatten sie auch einfach Pech. Mehrfach forderten die Schalker Strafstoß, zweimal hätten sich die Bayern nicht beschweren dürfen, wenn Schiedsrichter Fritz gepfiffen hätte. Einen Schuss von Weston McKennie bekam Benjamin Pavard an die Hand (56.), dann wehrte Ivan Perisic einen Freistoß von Daniel Caligiuri mit demselben Körperteil ab (63.). Es hat schon Schiedsrichter gegeben, die in vergleichbaren Situationen auf Handelfmeter entschieden haben.

Bayerischer Debütantenstadl: Falls Sie gerade über den Namen Perisic gestolpert sind: Ja, der hat mitgespielt, ab der 57. Minute. Und er war nicht der einzige Debütant: Bayern-Trainer Nico Kovac brachte ihn gleichzeitig mit Philippe Coutinho, dem Münchner Signaltransfer dieses Sommers. Prompt stellte Kovac auf ein 4-2-3-1 um, mit Coutinho auf der Zehn. Es ist, das hatte Kovac schon vor dem Spiel bei Sky gesagt, die Position, auf der er Coutinho am stärksten sieht. Gegen Schalke tasteten sich beide Neuzugänge vorsichtig heran, um es nett auszudrücken. Die auffälligste Szene hatte Coutinho, als er Caligiuri tunnelte, sich dann aber fallen ließ. Kann ja noch werden.

FC Schalke - FC Bayern München 0:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (20., Foulelfmeter)

0:2 Lewandowski (50.)

0:3 Lewandowski (75.)

Schalke: Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mascarell (59. Sané) - Caligiuri, Harit (85. Mercan), Raman (51. Kutucu) - Burgstaller

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez (77. Martínez) - Kimmich, Alaba - Gnabry (57. Perisic), Müller (57. Coutinho), Tolisso, Coman - Lewandowski

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: - / -