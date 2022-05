Der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk BBC hat am Dienstag für einen versehentlich eingeblendeten Text im Livefernsehen bei den Fans des englischen Fußball-Erstligisten Manchester United um Entschuldigung gebeten. Auf dem Nachrichtenkanal BBC News war am Morgen der Text »Manchester United are rubbish« (»Manchester United ist Müll«) am unteren Bildschirmrand zu lesen.