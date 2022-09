»Das Tragen von weißer Kleidung während der Spielzeit ist ein Problem, das von Frauen in allen Sportarten angesprochen wurde, und Albion wird sicherstellen, dass dies bei der Gestaltung aller künftigen Heimtrikots berücksichtigt wird«, so der Verein in einer offiziellen Mitteilung. Die Entscheidung, die Shorts zu ändern, wurde nach eingehender Beratung mit den Spielerinnen getroffen, so der Verein weiter.