Am Montag hatte Hertha mit einem 2:0 beim Hamburger SV den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Gegenbauer hatte am Dienstag seinen Rücktritt nach 14 Jahren an der Vereinspitze erklärt und war damit wohl auch einer demütigenden Abwahl bei der Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag zuvorgekommen.