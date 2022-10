»Es wurden auch klare Vereinbarungen darüber getroffen, was unser Verein von seinen Spielern erwartet und was nicht.« Nainggolan droht nun auch Ärger durch die belgische Jupiler Pro League, denn in den Stadien gilt seit der letzten Saison ein allgemeines Rauchverbot.

»Es war völlig falsch«

»Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es war völlig falsch. Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich akzeptiere, auch wenn es mir sehr schwerfällt«, schrieb Nainggolan in einer Instagram-Story.