Streit in Belgiens Nationalmannschaft Torhüter Courtois »tief enttäuscht« von Trainer Tedesco

Laut Courtois sei es »weder eine Laune noch eine willkürliche Entscheidung, Kapitän der Nationalmannschaft zu sein oder nicht zu sein«. Im Gespräch mit Tedesco sei es ihm darum gegangen, »Situationen, die dem Team in der Vergangenheit geschadet hätten«, zu vermeiden.

Schon in der jüngeren Vergangenheit haben die Belgier immer wieder durch interne Streitigkeiten für negative Schlagzeilen gesorgt. Das Vorrunden-Aus bei der zurückliegen WM-Endrunde in Katar wurde nicht zuletzt auf hausgemachten Krach zurückgeführt.

Grund für Abreise soll medizinische Gründe gehabt haben

»Nach dem Spiel wollte Thibaut plötzlich mit mir sprechen und sagte mir, er wolle nach Hause, weil er enttäuscht sei und sich beleidigt fühle«, hatte Tedesco nach der Partie gegen Österreich gesagt. In jener Begegnung hatte er die Binde an Romelu Lukaku vergeben. Der Angreifer von Inter Mailand und Courtois sind gleichrangige Stellvertreter von De Bruyne. Laut Tedesco sei geplant gewesen, dass beide jeweils in einem der beiden Spiele im Juni die Mannschaft auf das Spielfeld führen.