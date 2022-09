Es sei in jener Zeit der Kontaktbeschränkungen für alle schwierig gewesen, »für mich auch«, sagte Pavard: »In meinem Kopf stimmte es nicht. Am Anfang sagst du dir, dass es nichts ist, dass es vorbeigeht. Aber wenn du merkst, dass es hartnäckig ist, dass du zum Training ohne ein Lächeln gehst, dann musst du handeln.« Er sei in dieser schwierigen Situation aber »als Mann gewachsen«, meinte er.