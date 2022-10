Abschlussbericht zum CL-Finale im Mai »Willkürliche Einsätze«, »völliges Versagen«

Die Uefa trifft eine Mitschuld an den chaotischen Zuständen beim Einlass zum Champions-League-Finale im Mai in Paris, so der Abschlussbericht einer Untersuchungskommission. Nur wegen des besonnenen Verhaltens der Zuschauer habe es keine Tote gegeben.