Manchester-City-Profi Bernardo Silva droht nach einem Tweet eine Sperre durch den englischen Fußballverband. Der Verband hat Anklage gegen den Portugiesen wegen Beleidigung erhoben, nachdem dieser sich auf Twitter über seinen Teamkollegen Benjamin Mendy lustig gemacht hatte - mit klarem Bezug auf dessen Hautfarbe.

Die FA erklärte, Bernardo Silva habe sich dadurch eines schweren Regelverstoßes schuldig gemacht in "Bezugnahme auf Rasse, Hautfarbe und ethnischer Herkunft". Dem Spieler wurde bis zum 9. Oktober Gelegenheit zu einer Stellungnahme eingeräumt.

Bernardo Silva hatte in einem Tweet ein Foto Mendys neben die schwarze Zeichentrickfigur eines Maskottchens gestellt, das für Schokoladenbonbons wirbt. Er selbst wollte dies als "Witz" verstanden wissen, auch Mendy hat darauf so reagiert. Die FA jedoch will dennoch ein Verfahren einleiten. Demnach könnte Silva für bis zu sechs Spiele gesperrt werden.

City-Coach Josep Guardiola hatte seinen Spieler in dieser Woche vor der Presse vehement verteidigt. "Die Leute, die Bernardo verurteilen, kennen ihn nicht", so der Trainer. Guardiola fügte danach an: "Es ist ein Cartoon, und die Gesichter sind sich recht ähnlich. Dasselbe ist schon tausend Millionen Mal mit Weißen passiert." Auch diese Äußerung war anschließend kritisiert worden.

Bernardo Silva hatte seinen Tweet kurze Zeit später wieder gelöscht und teilte über Twitter mit: "Heutzutage kann man nicht mal mehr mit einem Freund Scherze machen."