Der 1. FC Union Berlin macht so vieles richtig. Sportlich ist es immer weiter aufwärts gegangen – mit dem aktuellen Höhepunkt der Tabellenführung in der Bundesliga. Die Kaderplanung ist überragend, der Trainer ist es nicht minder, im Hintergrund steht ein cleveres und weitblickendes Management, und all das wird getragen von einer Fanbasis, deren Treue mit dem Wort eisern angemessen umschrieben wird. Es gibt immer noch wenig Schöneres als einen Fußballnachmittag in der Alten Försterei. Und niemals vergessen: Eisern Union.