Biathlon-WM Herrmann-Wick gewinnt Gold im Sprint

Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-WM in Oberhof die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Über die 7,5 Kilometer lag Deutschlands beste Biathletin am Ende ohne Schießfehler 2,2 Sekunden vor der ebenfalls fehlerfreien Schwedin Hanna Öberg, die nach dem Stehendschießen noch in Führung gelegen hatte. Öbergs Landsfrau Linn Persson komplettierte 26,2 Sekunden hinter der Spitze das Podium.