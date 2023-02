Dortmund schlägt Hertha 4:1 Der beste Lauf im Titelrennen

Die Kohlen aus dem Feuer: Die Fans in Dortmund waren schon begeistert, da hatte das Spiel noch gar nicht angefangen. Der Grund dafür: Eine modische Besonderheit, ein Event-Trikot in limitierter Auflage, ganz in Schwarz und Grau gehalten und an die Historie der einstigen Kohle- und Stahlstadt Dortmund angelehnt. Das hatte es 2019 schon einmal so ähnlich gegeben, war damals ein Publikumsliebling – und wurde dem Klub nun erneut aus den Händen gerissen: Auf der BVB-Website ist die Rede von mehr als 390.000 Interessenten, zum Monatsende soll das ausverkaufte Stück Stoff nachproduziert werden.