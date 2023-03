Szene des Spiels: Da gibt es diesmal sogar zwei, eine für jeden Klub. Aus Sicht von Borussia Dortmund: In der 17. Minute strebte Jude Bellingham unwiderstehlich mit dem Ball zur Mitte, passte in den Strafraum, wo Marco Reus mit der Hacke auf Raphaël Guerreiro weiterleitete, der mit einem One-Touch zu Sebastien Haller abgab. Der Franzose versenkte den Ball ins obere Eck zum 2:0. Schöner zu kombinieren ist kaum denkbar. Aus Sicht des 1. FC Köln: In der 90. Minute wurde der gerade eingewechselte Kingsley Schindler schulmäßig per Flanke bedient, er stand geschätzt 70 Zentimeter frei vorm Tor, kein Gegenspieler, kein Torwart, der ihn hätte behindern können. Schindler schob den Ball an den Pfosten und landete stattdessen selbst im Tornetz.