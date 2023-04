Neben Stegemann stand auch Videoassistent Robert Hartmann in der Kritik, da er den Schiedsrichter nicht aufgefordert hatte, sich das vermeintliche Foul, aber auch zwei andere strittige Szenen am Monitor anzuschauen. Durch das Remis droht dem BVB der Verlust der Tabellenführung, sollte der FC Bayern am Sonntag das Heimspiel gegen Hertha BSC gewinnen.

Vor dem 1:0 der Bochumer hatten sie ein Foul an BVB-Mittelfeldspieler Emre Can gesehen. Diese Szene kommentierte der DFB nicht, das muss nach der Bewertung der TV-Bilder jedoch nicht als klare Fehlentscheidung bewertet werden.

Zudem hatte die Borussia einen Handelfmeter gefordert, nachdem VfL-Verteidiger Erhan Mašović den Ball im Strafraum an den Arm bekommen hatte. In diesem Fall wollte der DFB keinen Fehler erkennen: »Der Abwehrspieler versucht, mit dem rechten Bein voraus, einen Schuss abzublocken. Der Ball geht aber gegen das linke Bein und über den Oberkörper an den linken Oberarm, der in diesem Bewegungsablauf vom Schiedsrichter nicht als unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche eingestuft wird, sondern als eine natürliche Bewegung, um den Körper in der Fallbewegung abzustützen. Diese Bewertung des Vorganges durch den Schiedsrichter ist nach Sicht der TV-Bilder nachvollziehbar.«