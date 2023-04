Die Bayern, die selbst nur 1:1 gegen die TSG Hoffenheim spielten, bleiben sechs Spieltage vor dem Saisonende zwei Punkte vor dem BVB und haben die klar bessere Tordifferenz. Trotz ihrer Aufholjagd mit acht Siegen in den ersten acht Liga-Spielen des Jahres drohen die Dortmunder am Ende wieder, ohne Titel dazustehen. »So unnötig, so dumm« sei dieser Rückschlag in Stuttgart, schimpfte der sichtlich mitgenommene Terzic.

In der kommenden Woche empfängt der BVB die Eintracht aus Frankfurt, Bayern München muss zum FSV Mainz 05 und hat zuvor noch sein Champions-League-Halbfinalrückspiel gegen Manchester City (Hinspiel: 0:3).