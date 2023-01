Leverkusen kam stark aus der Pause, musste aber früh den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nach brillanter Spieleröffnung von Bellingham brachte Wolf den Ball scharf in die Mitte und Leverkusens Tapsoba bugsierte den Ball in Bedrängnis ins eigene Tor (53.).

Großer Rückhalt im Tor

Vorne agierte der BVB eiskalt, hinten half Kobel. Bei einem Kopfball von Adli reagierte der Schweizer Nationaltorhüter erneut glänzend (57.). Leverkusen probierte es weiterhin, aber wenn es gefährlich wurde, war Kobel da. So auch bei der letzten großen Gelegenheit der Gastgeber durch Diaby, die Kobel per Fußabwehr zunichtemachte (77.). In der 85. Minute feierte auch noch Marco Reus sein Comeback beim BVB, als er ebenso wie Mats Hummels eingewechselt wurde.