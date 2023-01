BVB schlägt Leverkusen nach Terzićs Umstellungen Tüfteleien und Kobelaufgaben

Breiter, immer breiter: Was den BVB-Außen ebenfalls zugutekommen dürfte, ist die Neubesetzung der Außenverteidiger-Positionen: Wolf glänzte rechts mit Fleiß, Tempo und wichtigen Ballgewinnen, links bewies Winter-Zugang Julian Ryerson seine Flexibilität. Zum ersten Mal in dieser Saison hatte der BVB somit auf beiden Abwehrseiten Spieler aufgeboten, die die athletischen und spielerischen Voraussetzungen mitbringen, selbst bis in die letzte Linie draußen auf dem Flügel eine offensive Option zu sein, das Spiel so breit zu machen und die gegnerische Formation auseinanderzuziehen. In einer Mannschaft, in der kein gelernter Außenstürmer Stamm spielt, sind das wichtige Qualitäten.

Der Weg nach oben: Trotz des einseitigen Resultats zeigte auch dieser Schlagabtausch zwischen Bayer und Borussia einmal mehr: Wenn diese zwei Teams aufeinandertreffen, spielen zwei der besten Teams der Bundesliga gegeneinander. Dass diese immer noch nur auf Platz vier (BVB) und neun (Bayer) stehen, soll sich in der Rückrunde ändern. Die nächste Chance dazu haben die Dortmunder am Samstag (15.30 Uhr), wenn sie den SC Freiburg zum Spitzenspiel empfangen. Leverkusen tritt schon am Freitag (20.30 Uhr) beim Tabellen-14. FC Augsburg an.