1165 Teilnehmer haben am Sonntag den Weg zur Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund gefunden. Bei einer Gesamtzahl von über 159.000 Mitgliedern ist das an Anteil von unter einem Prozent. Als die Profis gemeinsam mit Trainer Lucien Favre die Westfalenhalle betraten, wurden sie mit Pfiffen und Buh-Rufen, aber auch mit Applaus begrüßt. Der sportliche Trend stimmt derzeit beim selbsternannten Meisterschaftsanwärter nicht, nach einer 0:4-Niederlage beim FC Bayern München rettete der BVB am vergangenen Freitag nach einem 0:3-Rückstand ein Remis gegen den Tabellenletzten SC Paderborn.

Deshalb wurde die Rede von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit Spannung erwartet. Dabei nahm er die Spieler für die kommenden Partien in die Pflicht, sprach Favre vorläufig das Vertrauen aus und stimmte auch selbstkritische Töne an. "Wir haben einen Fehler gemacht", sagte Watzke, "wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen". Die fehlende Alternative für den Spanier Paco Alcácer, der verletzungsanfällig ist und auch gegen Paderborn angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist seit Monaten ein Thema in Dortmund. Ob der BVB in der Winterpause einen Mittelstürmer verpflichten wird, ließ Watzke offen.

Der BVB-Boss formulierte an die Mannschaft einen klaren Auftrag: "Reißt euch zusammen, strafft euch und tretet so auf, wie das von Borussen erwartet wird", sagte Watzke. "Ihr müsst als Mannschaft wissen, dass es mit Worten nicht getan ist. Ihr seid gefordert, Taten folgen zu lassen."

Watzke richtete sich auch direkt an Favre. "Lieber Lucien, du hast weiter unser Vertrauen", sagte er. "Aber: Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert. Wir wünschen uns alle, dass es dir und der Mannschaft gelingt, eine Wende herbeizuführen. Dafür hast du alle Unterstützung, die wir dir geben können." Verschiedene Medien hatten darüber berichtet, dass Favre in jedem Fall in der Champions League beim FC Barcelona und in der Bundesliga bei Hertha BSC auf der Bank sitzen wird.

Präsident des Vereins bleibt Reinhard Rauball, der 72-Jährige wurde ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt. Das Amt des BVB-Präsidenten hat Rauball seit November 2004 inne, es war bereits seine siebte Wiederwahl. Rauball hatte die Borussia bereits in den Jahren 1979 bis 1982 und 1984 bis 1986 geführt.