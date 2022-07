Haller klagte nach dem Training am Montagvormittag im Schweizer Bad Ragaz über Unwohlsein und verpasste das Testspiel gegen den FC Valencia (1:3). Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen wurde im Laufe des Tages der Tumor entdeckt. Der 28-Jährige reiste bereits zurück nach Dortmund. »Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt«, sagte Kehl. In den kommenden Tagen werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden.