Dortmunds Saisonbilanz Sehr gut, aber

Die Stadt Dortmund veröffentlichte am Samstagabend einen "wichtigen Hinweis" auf ihrer Homepage: "Am Sonntag wird es keinen Korso geben." Die Schilder, die auf Sperrungen hinwiesen, waren auch schon schnell abgebaut worden. Ein laminiertes Papier mit der Aufschrift "Glas verboten" hatten sie jedoch am Borsigplatz vergessen.

Dort, nahe der Gründungsstätte des Ballspielvereins Borussia Dortmund, hätten sie liebend gerne für einen Tag ihr Bier aus Plastikbechern getrunken und den Spielern auf einem schwarz-gelben Truck zugejubelt. Doch nun saßen sie da und tranken ihr Pils aus Gläsern, während auf dem Bildschirm in einer Kneipe Bayern Münchens Franck Ribéry mit der Meisterschale zu sehen war.

Nur wenig gefehlt

Etwa zeitgleich kam ein paar Kilometer weiter östlich der Mannschaftsbus von einer Dienstreise aus Mönchengladbach wieder, die einen 2:0-Sieg brachte. Auf dem Trainingsgelände im Vorort Brackel saßen Spieler, Betreuer und Trainer noch ein bisschen zusammen, um eine Saison ausklingen zu lassen, in der "uns wenig gefehlt hat", wie Cheftrainer Lucien Favre sagte.

Hans-Joachim Watzke rechnete vor: "Wenn wir ein Spiel mehr gewonnen hätten, wären wir deutscher Meister geworden." Der Geschäftsführer schob nach: "Das drückt das ein bisschen." Er meinte die positiven Aspekte, die er zuvor aufgezählt hatte: mit 76 Punkten das drittbeste Ergebnis des Vereins in der Geschichte eingefahren zu haben und den Umstand, die Bundesliga "bis zum Schluss spannend gehalten" zu haben.

Bayern mit anderer Mentalität

Marco Reus sprach lange über die "Supersaison", in der doch etwas fehlte: "Wir waren nahe dran, aber in den entscheidenden Momenten war Bayern einen Tick besser. Sie haben eine gewisse Erfahrung und eine andere Mentalität gezeigt in gewissen Spielen." Eben jene Erfahrung "und vielleicht auch die Gier, dass in dieser Saison unheimlich viel drin ist", habe er beim BVB vermisst.

Reus als Kapitän nannte die Spiele gegen Schalke (2:4) und in Bremen (2:2 nach 2:0-Führung) als Ursache dafür, dass es nur zum zweiten Platz reichte. Torwart Roman Bürki erinnerte an die erste von vier Niederlagen (1:2 bei Fortuna Düsseldorf) und das 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg: "Diese Teams musst du auswärts schlagen."

Der #bvb holte gegen die außer ihm fünf besten Mannschaften der Liga 27 Punkte (0:5 in München). Gegen die schwächsten fünf Teams waren es 20 von 30 möglichen Punkten. — Marcus Bark (@artus69) 19. Mai 2019

Bis Anfang Juli sind die meisten Spieler nun im Urlaub. "Ich freue mich darauf, mal ein bisschen weg zu kommen von dem Ganzen", sagte Bürki. Die Verantwortlichen werden die Zeit nutzen, um den Kader zu verändern. Es läuft auf deutlich weniger Wechsel als im vergangenen Sommer hinaus.

Schulz und Hazard wohl fix

Nico Schulz von der TSG Hoffenheim und Gladbachs Thorgan Hazard gelten als Zugänge, die nur noch offiziell bekanntgegeben werden müssen. Als Abgang steht Christian Pulisic fest. Die Ablösesumme von 64 Millionen Euro, die Chelsea für ihn bezahlte, reicht aus, um die beiden Neuen zu finanzieren. Was noch geplant ist, bleibt offen. Einem wuchtigen Mittelstürmer, der im Kader fehlt, steht Favre eher skeptisch gegenüber.

Wolfgang Rattay/REUTERS Lucien Favre weiß die Bayern in Sichtweite

Die grundsätzliche Qualität des BVB dürfte in etwa gleich bleiben. "Wir werden wieder eine sehr gute Mannschaft haben und auch in der kommenden Saison versuchen, bis zum Ende alles offen zu halten", sagte Reus. Watzke kündigte an: "Wir werden versuchen, auch in den nächsten Jahren wieder anzugreifen. Das ist ambitioniert, aber wir werden es versuchen."

Plädoyer für Trainer von Hecking

Gladbachs Trainer Dieter Hecking, der seine Mannschaft in die Europa League führte, aber gehen muss, hielt auch wegen der Spekulationen um die Zukunft von Meistertrainer Niko Kovac einen flammendes Plädoyer für einen besseren Umgang mit Fußballlehrern. Er gab dabei auch zu bedenken, dass die Klubs "realistisch bleiben" müssten in ihren Zielsetzungen.

Lucien Favre wich der Frage, ob es realistisch sei, im kommenden Mai mit dem Truck um den Borsigplatz zu fahren, aus. "Wir waren nahe dran", wiederholte er den Abriss einer Saison, die Borussia Dortmund in Erinnerung behält als: sehr gut, aber