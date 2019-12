+++ FIX +++

Weigl verlässt den BVB

Ex-Nationalspieler Julian Weigl wechselt von Borussia Dortmund zum portugiesischen Meister Benfica Lissabon. Das teilte der BVB mit. "Julian ist mit diesem Wunsch zu uns gekommen, und wir haben - auch aufgrund seiner Verdienste für den Verein - zugestimmt", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert. Weigls Vertrag lief noch bis Sommer 2021.

Nach Angaben von Benfica beträgt die Ablösesumme für den 24-Jährigen, der in Lissabon noch den obligatorischen Medizintest absolvieren muss, 20 Millionen Euro. Zur Vertragsdauer machten die Portugiesen keine Angaben.

Der 2015 von 1860 München verpflichtete Mittelfeldspieler bestritt für den BVB 171 Pflichtspiele. Weigl hatte in den letzten drei Bundesligaspielen des Jahres jeweils über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Allerdings fehlten da mit Axel Witsel und Thomas Delaney die Stammkräfte auf seiner Position. Tatsächlich war Weigl zuletzt häufig Ersatz. Für die Nationalmannschaft kam Weigl fünf Mal zum Einsatz, zuletzt im März 2017.

+++ VOR DEM ABSCHLUSS +++

Köln kann Talent Thielmann wohl halten

Der 1. FC Köln wird sich die Dienste seines Shootingstars Jan Thielmann offenbar langfristig sichern. Obwohl angeblich auch der FC Schalke 04 Interesse an dem Offensivspieler hat, steht der FC unmittelbar vor einer Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages mit dem 17-Jährigen. "Wir sind mit Jan auf der Zielgeraden. Das sieht sehr gut aus", sagte Sportchef Horst Heldt dem "Express".

Thielmann war mit der U17 der Kölner Deutscher Meister geworden und hatte am 14. Dezember im Derby gegen Bayer Leverkusen (2:0) als erster Spieler des Jahrgangs 2002 sein Bundesligadebüt gegeben. In den letzten drei Spielen des Jahres stand er immer in der Startelf, beim 4:2 in Frankfurt bereitete er einen Treffer vor.

