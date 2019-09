Fußball-Bundesliga Dortmund kassiert zwei Minuten vor Schluss den Ausgleich in Frankfurt

Borussia Dortmund hat den Sprung zurück auf Tabellenplatz zwei in der Bundesliga und damit wieder vorbei am FC Bayern München verpasst. Der BVB musste am 5. Spieltag bei Eintracht Frankfurt in der 88. Minute den Ausgleich hinnehmen. Ein Eigentor von Thomas Delaney sorgte für das 2:2 (1:1).

Axel Witsel hatte die Dortmunder in Führung gebracht (11. Minute), aber Frankfurts Zugang André Silva glich kurz vor der Pause aus (43.). Witsel, der beste Dortmunder auf dem Feld, legte dann auch das 2:1 durch Jadon Sancho auf (66.). Doch Delaney unterlief kurz vor Schluss noch das Eigentor.

Dortmund rutscht damit nach dem 4:0 gegen Leverkusen und dem 0:0 gegen Barcelona am Dienstag in der Champions League auf Platz drei in der Tabelle ab. Frankfurt schafft nach dem 0:3 gegen den FC Arsenal am Donnerstag in der Europa League einen Erfolg - bleibt durch das Remis aber auf Rang neun.

Silva erzielt erstes Tor für die Eintracht

Fast eine Hälfte lang hatte der BVB die Partie im Griff. Witsel gelang früh das 1:1 (11.). Der Belgier verwandelte eine Hereingabe von Thorgan Hazard, zuvor war Sancho noch an Eintracht-Keeper Kevin Trapp gescheitert. Für den defensiven Mittelfeldspieler Witsel war es nach zwei Vorlagen gegen Augsburg (5:1) am ersten Spieltag bereits die dritte direkte Torbeteiligung in dieser noch jungen Spielzeit. Und die vierte sollte folgen.

Paco Alcácer hätte auf 2:0 für den BVB erhöhen können, aber Trapp parierte den Versuch des Spaniers (37.).

Die Dortmunder hatten zwar 66 Prozent Ballbesitz in Hälfte eins, aber Frankfurt glich mit der ersten guten Gelegenheit aus: Djibril Sow brach auf der linken Dortmunder Abwehrseite durch und legte denn Ball zurück, André Silva drosch ihn aus zehn Metern unter die Latte zum 1:1 (43.). Der 23-Jährige war am 1. September, dem letzten Tag der Sommer-Transferperiode, erst als Ersatz für den kroatischen Vizeweltmeister Ante Rebic vom AC Mailand ausgeliehen worden. Das Tor gegen den BVB war der erste Pflichtspieltreffer des Portugiesen für die Eintracht.

Sancho staubt ab

Der BVB kam mit Elan aus der Pause, aber wieder scheiterte Sancho am starken Trapp. Dann verflachte die Partie, bis Witsel und Alcácer an einer Flanke knapp vorbeirutschten (64.). Zwei Minuten später führten die Dortmunder wieder. Und erneut war Witsel direkt beteiligt: Einen Freistoß von Raphaël Guerreiro aus 18 Metern konnte Trapp nicht weit genug nach außen fausten. Witsel nahm den Abpraller auf und legte klug auf Sancho am zweiten Pfosten. Der Engländer schob das Spielgerät zum 2:1 über die Linie (66.).

Frankfurt reagierte wütend: Filip Kostic und der eingewechselte Daichi Kamada hatten Schusschancen, nutzten sie aber nicht. Kamada hatte dann auch noch eine prächtige Konterchance, aber Manuel Akanji warf sich rechtzeitig in den Schuss des Japaners.

Kurz vor Schluss aber glich Frankfurt doch noch aus: Kamada schoss aus spitzem Winkel und Dortmunds Thomas Delaney drückte den Ball zum 2:2-Endstand ins eigene Tor.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:2 (1:1)

0:1 Witsel (11.)

1:1 Silva (43.)

1:2 Sancho (66.)

2:2 Delaney (88. Eigentor)

Frankfurt: Trapp - Hasebe, Hinteregger, Toure (83. Chandler) - Fernandes - Durm, Sow, Kohr (67. Kamada), Kostic - Paciência (79. Dost), Silva

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels (63. Zagadou), Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho (72. Brandt), Reus, Hazard, Alcácer (76. Götze)

Gelbe Karten: Toure, Chandler - Hummels, Hakimi

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Zuschauer: 51.000