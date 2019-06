Bundesliga-Vizemeister BVB verlängert mit Trainer Favre

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre haben den laufenden Vertrag bis 2021 verlängert. Das gab der BVB bekannt. Der 61 Jahre alte Schweizer hatte den Verein im Sommer 2018 übernommen und die Saison mit einem sehr jungen Kader als Vizemeister beendet. Die Entscheidung im Titelkampf zugunsten von Bayern München fiel erst am letzten Spieltag. Favres Vertrag lief ursprünglich bis 2020.

"Lucien hat klare Strukturen geschaffen und unsere Spieler weiterentwickelt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betonte, Favre habe "die Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt". Mit ihm in die Zukunft zu gehen, sei "folgerichtig".

Unter Favre erreichte die Borussia das Achtelfinale der Champions League, wo sie an Tottenham Hotspur scheiterte. Im DFB-Pokal schied der Klub im Viertelfinale gegen Werder Bremen aus. In der Bundesliga spielte der BVB unter Favre zunächst äußerst erfolgreich, das Team schloss die Hinrunde mit 42 Punkten deutlich vor den Bayern (36 Punkte) auf Platz eins ab. In der Rückrunde holte Dortmund dann noch 34 Punkte, verlor allerdings unter anderem das Topspiel gegen die Münchner 0:5 und das Revierderby gegen den FC Schalke 04.

Favre war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei OGC Nizza zum BVB gewechselt. Der Schweizer hatte zuvor in der Bundesliga bei Hertha BSC und bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet. In seiner Heimat war er unter anderem Trainer bei Servette Genf und beim FC Zürich.