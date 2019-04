Kapitän Marco Reus darf nach seiner Roten Karte im Derby noch in dieser Bundesligasaison wieder für Borussia Dortmund auflaufen. Der Nationalspieler wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt und ist damit am letzten Spieltag am 18. Mai gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wieder dabei. Die Deutsche Meisterschaft kann in diesem Jahr frühestens am 33. Spieltag entschieden werden.

Die Spiele bei Werder Bremen am Samstag und gegen Fortuna Düsseldorf am 11. Mai wird Reus hingegen verpassen. Für seinen Teamkollegen Marius Wolf ist die Saison vorzeitig beendet - er hat eine Sperre über drei Spiele kassiert.

Reus hatte beim 2:4 gegen Schalke 04 am Samstag seinen Gegenspieler Suat Serdar mit einer Grätsche mit offener Sohle von hinten zu Fall gebracht (60. Minute). Der Superstar des Teams sagte, er habe Serdar nicht verletzen wollen: "Ich wollte zum Ball gehen, er macht einen Zwischenschritt, und ich treffe ihn an der Achillessehne."

Schiedsrichter Felix Zwayer entschied sofort auf Rote Karte, es war die erste gegen Reus in dessen 259. Bundesligaspiel. Daniel Caligiuri verwandelte den fälligen Freistoß zum 1:3. Kurz darauf sah Wolf ebenfalls wegen groben Foulspiels an Serdar Rot.

Hans E. Lorenz, der als Vorsitzender die Urteile fällte, sah in Wolfs Foul eine andere Qualität. "Die vom äußeren Geschehensablauf ähnlichen Fälle unterscheiden sich darin, dass Reus den Ball spielen wollte. Der Einsatz von Wolf hingegen erfolgte nicht ballorientiert. Er hatte keine Chance, mit seinem Tackling den Ball zu erreichen", sagte er.

Der BVB steht drei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München. Der Rekordmeister hatte beim Gastspiel in Nürnberg am Sonntag nur 1:1 gespielt.