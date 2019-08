+++ Transferticker +++ Philipp wechselt von Dortmund nach Moskau

TRANSFERS

BVB gibt Philipp an Dynamo Moskau ab

Borussia Dortmund hat seinen Kader um einen weiteren Profi verkleinert. Offensivspieler Maximilian Philipp wechselt in die russische Liga zu Dynamo Moskau und erhält dort einen Vertrag bis 2023. Philipp spielte seit 2017 beim BVB, konnte sich dort aber nicht als Stammspieler durchsetzen. Das hätte sich angesichts der vielen Spieler auf seinen Positionen auf in dieser Saison nicht geändert. In 51 Pflichtspielen für die Dortmunder erzielte der ehemalige U21-Nationalspieler elf Tore.

Der BVB machte keine Angaben zur Ablösesumme des Transfers, der sich seit einigen Tagen angedeutet hatte. Die "Bild"-Zeitung hatte vor einigen Tagen berichtet, dass Moskau bereit sei, 20 Millionen Euro für Philipp zu zahlen. Diese Summe hatte Dortmund vor zwei Jahren an den SC Freiburg gezahlt. Der 25-Jährige wäre gerne in der Bundesliga geblieben, es gab auch konkrete Gespräche mit Wolfsburg. Der VfL nahm jedoch Abstand von einer Verpflichtung.

Der BVB setzt damit die Ausdünnung seines Kaders fort. Auch André Schürrle hatte Dortmund in Richtung Moskau zu Stadtrivale Spartak verlassen. Als weitere Verkaufskandidaten gelten Shinji Kagawa und Ömer Toprak.

Steinmann und Bates verlassen den HSV

Zweitligist Hamburger SV gibt zwei Spieler ab. Innenverteidiger David Bates wird für ein Jahr an den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verliehen, Mittelfeldspieler Matti Steinmann wechselt zum neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix FC.

Wie der HSV bekannt gab, unterschreibt Steinmann einen Einjahresvertrag. Wellington Phoenix FC spielt als einziger neuseeländischer Verein in der australischen A-League. Steinmann war seit 2009 für verschiedene Mannschaften des HSV aktiv und zwischenzeitlich an andere Vereine verliehen.

Bei den HSV-Profis brachte er es auf 13 Spiele. Bates kehrt mit großer Wahrscheinlichkeit nach einem Jahr zum HSV zurück. Sheffield wurde keine Kaufoption eingeräumt. Der Schotte hatte in der vergangenen Saison 28 Pflichtspiele für den HSV absolviert.

David Vincent AP Nationalspielerin Carolin Simon kehrt aus Lyon zurück in die Bundesliga

Simon verstärkt die Fußballerinnen des FC Bayern

Der FC Bayern München hat Nationalspielerin Carolin Simon verpflichtet. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin kommt von Champions-League-Sieger Olympique Lyon und erhält beim Bundesligisten laut einer Vereinsmitteilung einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Simon trifft in München mit Kathrin Hendrich, Verena Schweers, Giulia Gwinn, Melanie Leupolz, Linda Dallmann und Lina Magull auf sechs weitere Spielerinnen aus dem deutschen WM-Kader.

Vor ihrer Zeit in Lyon, wo sie vergangene Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann, spielte Simon bereits unter Bayerns neuem Trainer Jens Scheuer beim SC Freiburg. In der Nationalmannschaft kam die Verteidigerin bisher zu 20 Pflichtspieleinsätzen.