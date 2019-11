Mats Hummels wollte gerade zur Analyse dieses Desasters ausholen, da wurde er von hinten auch noch angeschrien. Der Verteidiger von Borussia Dortmund drehte sich um und sah, dass ihn hier, in den Katakomben der Münchner Arena, gerade seine Vergangenheit einholte: Franck Ribéry kam lachend auf ihn zu und umarmte ihn herzlich. Der ehemalige Spieler des FC Bayern und ehemalige Mitspieler von Hummels ist auf Besuch. Nach dem demütigenden 0:4 sah es so aus, als handele es sich bei dieser Umarmung um eine Trostspende. "Wo war ich stehen geblieben? Mja, die Analyse." Hummels schnaufte noch einmal tief durch.

Es fiel auf dem möglichst schnellen Weg raus aus München allen schwer, dieses Spiel zu erklären. Trainer Lucien Favre wirkte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wie ein Professor, dem ein großes Experiment völlig entglitten war. "Das war viel zu wenig. Viel zu wenig", sagte er mit enttäuschtem, müdem Blick auf der Pressekonferenz. Mit so einer Niederlage in eine lange Länderspielpause zu gehen, das sei "schwer".

Sportdirektor Michael Zorc wirkte zumindest lebhafter: "Ich kann Ihnen diese Leistung nicht erklären. Fragen Sie die Spieler", sagte er, und fügte an: "Den Trainer würde ich auch komplett rausnehmen, um das auch ganz klar zu sagen. Fragen Sie die Spieler!"

Jeder BVB-Lauf endet in München

Zum Teil kann man den aktuellen Trainer tatsächlich entlasten. Denn der BVB hat offensichtlich ein sehr generelles Problem mit dem Selbstvertrauen, wenn es nach München geht. Im vergangenen März kamen die Dortmunder mit drei Siegen im Gepäck zu den Bayern und verloren trotzdem 0:5. Im März 2018 mit drei ungeschlagenen Spielen - 0:6. Im April 2017: vier ungeschlagene Spiele, 1:4.

Die Spieler schienen ob der erneuten Niederlagen in München ähnlich ratlos wie die Klubführung. "Viele Fehler gemacht, zu tief verteidigt, schlampige Bälle gespielt", murmelte etwa Julian Brandt.

Die besten Erklärungen lieferte der Ex-Bayer Hummels, der bekanntermaßen Berufspendler zwischen den beiden großen Kontrahenten des deutschen Fußballs geworden ist. Und seine Ausführung ließ nicht unbedingt den Schluss zu, dass Dortmund große Titelambitionen hegen sollte - die Meisterschaft war ja vor der Saison als Ziel ausgerufen worden. Was also fehlt den Dortmundern noch?

Zu selten Zeichen gesetzt

"Wenn ich es auf eine Sache beschränken muss", Hummels dachte kurz nach, "da muss man ja aufpassen, welches Wort man benutzt ...". Meinte er etwa Echte-Kerle-Fußball? Gut möglich auch, dass er das Wort Mentalität vermied. Schließlich sagte er: "Dagegenhalten, wenn der Gegner voll da ist, körperlich." Es gebe da eben zu oft Zweikämpfe, in denen "wir uns fallen lassen und einen Freistoß haben wollen". Mit dem harten Zweikampf aber könne man Zeichen setzen für die gesamte Mannschaft.

Diese Zeichen bleiben für seinen Geschmack also zu oft aus. Er selbst gehörte zwar zu den besseren Akteuren des Abends, erzielte dann aber mit seinem beherzten Eingreifen in der 80. Minute ein Eigentor. Letztlich schrieb der Routinier den schwarzen Abend auch der Leistung seines ehemaligen Arbeitgebers zu. "Ab der 15. Minute war es nix mehr, da waren wir die klar unterlegene Mannschaft. Bayern war besser in allen Belangen."

Hummels' Ansatz erklärt, warum gerade in Spitzenspielen wie in München die Leistung für so viele unerklärlich absackt: Der Abend habe gezeigt, "dass wir noch keine Toptruppe sind. Wir können es sein."

Sie können es sein. Aber eben nicht immer. Eine besonders ernüchternde Erkenntnis, wenn sie von einem Spieler kommt, der zuletzt immer auf der anderen Seite stand, wenn Dortmund in München versagte. Sie könnte in Dortmund aber auch dazu führen, dass vor dem nächsten Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitag in einer Woche die Erwartungen erst einmal nachhaltig sinken. Danach reist die Mannschaft dann zum Champions-League-Spiel nach Barcelona.