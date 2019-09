BVB-Stürmer Paco Alcácer Er erfüllt seinen Zweck

Ein Pass mit dem Außenrist, scharf nach vorne genau in den Fuß des Mitspielers gespielt. Auch dafür holte Borussia Dortmund Mats Hummels vom FC Bayern München zurück. Dem Kollegen sprang der Ball jedoch weit vom Fuß. Ein technischer Fehler, wie er keinem Top-Stürmer unterlaufen sollte. Doch Paco Alcácer ist auch nicht verpflichtet worden, um im Kombinationsspiel zu glänzen. Wenn ihm das gelingt, ist das zwar angenehm für den BVB - in erster Linie soll der Spanier aber Tore schießen.

Am 14. September 2018 war Alcácer zum ersten Mal in der Bundesliga erfolgreich, bis zu seinem ersten Tor vergingen nur 21 Minuten. Genau ein Jahr später traf der Spanier erneut. Es war sein 30. Spiel in der Bundesliga und sein 23. Tor: Achraf Hakimi flankte von der rechten Seite, Alcácer setzte sich von Jonathan Tah ab, hielt den Fuß hin und schoss zum 1:0 ein. Es war das fünfte Saisontor für den Mann, der Mario Götze zum Bankdrücker degradiert hat.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Bayer-Torwart Lukas Hradecky am Boden - und Alcácer dreht nach seinem Führungstor zum Jubel ab

Alcácers Tor legte den Grundstein für den 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Auch am zweiten Treffer war der Spanier beteiligt, wenngleich sein Beitrag in keiner Statistik aufgeführt wird: Alcácer ließ Jadon Sanchos Flanke durch, damit Marco Reus aus besserer Position abschließen konnte.

Ein paar Minuten vor seinem Treffer hatte Alcácer noch ein Laufduell gegen Tah verloren - hoffnungslos. Aber in seiner Wohlfühloase, dem Strafraum, da war er schneller, vor allem gedanklich. "Er ist ein fantastischer Spieler, der seine Qualitäten vor dem Tor hat", sagte Julian Brandt über den Kollegen, der in der Öffentlichkeit eher wortkarg ist, zumindest in Deutschland.

In seiner Heimat sprach Alcácer vor ein paar Tagen mit der Zeitung "Sport". Auf die Frage, ob er derzeit die beste Phase seiner Karriere erlebe, sagte er: "Das kann sein. Die Zahlen sprechen dafür."

Das tun sie. In allen acht Pflichtspielen dieser Saison für den BVB und die spanische Nationalmannschaft traf Francisco Alcácer Garcia, genannt "Paco" - insgesamt zehn Mal. In der Bundesliga jubelte er seit September 2018 im Schnitt alle 67 Minuten.

Die Zahlen beeindrucken. Aber es gibt auch die Statistik aus der Champions League. In der Königsklasse des europäischen Fußballs gelangen Alcácer in etwas mehr als 1000 Minuten nur zwei Treffer, einer für den BVB, einer für den FC Barcelona.

In der Königsklasse gegen den Ex-Klub

Diese beiden Mannschaften treffen am Dienstag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL) zum Start der Champions League in Dortmund aufeinander. Von 2016 bis 2018 spielte Alcácer in der katalanischen Metropole, 15-mal traf er in 50 Spielen. Dort war er nur Ersatz für Luis Suárez, Verletzungen warfen Alcácer, der beim FC Valencia ausgebildet wurde, immer wieder zurück.

"Ich versuche mich an die positiven Sachen zu erinnern und die negativen hinter mir zu lassen", sagte Alcácer "Sport" über seinen ehemaligen Klub, der selbst dann als Favorit in Dortmund antreten würde, falls Lionel Messi weiterhin wegen einer Verletzung ausfiele.

"Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel, aber auch mit viel Respekt", sagte Thomas Delaney nach dem Sieg des BVB gegen Leverkusen. Der Däne war zusammen mit Axel Witsel im defensiven Mittelfeld der Garant für den deutlichen Erfolg, auch wenn er an keinem Tor direkt beteiligt war. Bei Leverkusen blieben Kai Havertz und Karim Bellarabi unter ihren Möglichkeiten, Mittelstürmer Kevin Volland brachte keinen Schuss aufs Tor.

Einer drauf, einer drin - das war hingegen die Bilanz von Paco Alcácer, der nun gegen Barça seine Statistik in der Champions League aufbessern möchte. Für Tore wurde er geholt.