Pokalerfolg des BVB gegen Mönchengladbach Julian löscht den Brand

Führungsspieler gesucht: Beide Trainer mussten auf diverse Stammspieler verzichten, doch nur beim BVB wurde das zur Belastungsprobe für den Kader. Denn Trainer Lucien Favre fehlten mit Marco Reus, Mats Hummels, Roman Bürki und Paco Alcácer vier Profis, die in einer um Stabilität ringenden Mannschaft so etwas wie Führungsanspruch verkörpern. Vor Wochen wurde beim BVB eine unsinnige M-Wort-Diskussion (Mentalität, nicht Meisterschaft) geführt, diese Partie hatte trotzdem das Potenzial, richtungsweisend zu sein. Wohin führt der Weg von Borussia Dortmund?

Das Ergebnis: Erst mal ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Der BVB gewann das Borussen-Duell 2:1 (0:0), lesen Sie hier die Zusammenfassung des Pokalabends. Ausgelost wird das Achtelfinale am 3. November ab 18 Uhr im Rahmen der Sportschau, gespielt wird am 4. und 5. Februar 2020.

Brandmeister des Spiels: Julian Brandt war vor der Saison als großer Hoffnungsträger von Bayer Leverkusen nach Dortmund gekommen. Doch in den ersten Wochen wollte es für den Nationalspieler nicht laufen. Für einige BVB-Fans ist Brandt sogar ein Gesicht der Krise. Als er gegen Gladbach in der ersten Hälfte wiederholt Bälle verlor, ging ein Raunen durch das Westfalenstadion. Als der BVB dann kurz vor dem Aus stand, übernahm der diesmal für Reus auf seiner Lieblingsposition im Offensivzentrum spielende Brandt Verantwortung. Innerhalb weniger Minuten zeigte er sein ganzes Können:

Vorbereitung einer Sancho-Großchance mit einem Tiefenlauf zur Grundlinie (77. Minute).

Starker erster Ballkontakt nach Pass von Lukasz Piszczek (77.).

Abschluss aus 18 Metern, der durch die Abfälschung von Denis Zakaria und Nico Elvedi zum 1:1 im Tor landet (77.).

Hackentrick auf den eingewechselten Mario Götze, der auf Thorgan Hazard ablegt (80.).

Bei der anschließenden Flanke von Hazard steigt Brandt hoch und köpft ins linke Eck zum Sieg ein (80.).

Martin Meissner/ AP Julian Brandt köpft den 2:1-Siegtreffer

Erste Hälfte: Die Wiederholung des Bundesliga-Duells vor elf Tagen (1:0 für den BVB) wurde durch folgende Dinge geprägt: Pressing und Fehlpässe. Beide Angriffsreihen liefen sehr früh an, was bei den neuformierten Abwehrketten viel Sinn machte. Beim BVB debütierte Dan-Axel Zagadou in der Startelf, Gladbachs Coach Marco Rose stellte auf Dreierkette mit Mittelfeldspieler Zakaria im Zentrum um. Zagadou und Zakaria gehörten zu den besten Spielern auf dem Platz und so gab es nur wenige Großchancen. Für Dortmund traf Hazard die Latte (29.), bei den Gästen scheiterte Marcus Thuram nach einem Fehler von Manuel Akanji aus kurzer Distanz an Ersatztorwart Marwin Hitz (38.).

Zweite Hälfte: Das Spiel änderte sich, nicht zu seinem Vorteil. Beide Teams schraubten im Pressing das Risiko zurück, die Angst vor entscheidenden Fehlern war spürbar und so gab es keine erwähnenswerten Szenen vor den Toren. Bis zur 71. Minute, als Julian Weigl im Zentrum zu nachlässig zurücklief, der eingewechselte Oscar Wendt unbedrängt flanken konnte und Thuram wegen einer kleinen Körperfinte gegen Zagadou freistehend einköpfen konnte. Gladbach stand kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale - dann kam Julian Brandt.

Alles wieder gut? Im Nachgang des Spiels waren die Fragensteller in der ARD darauf aus, den Spielern und dem Trainer Erleichterung zu entlocken. Bei Piszczek ging das schief, der Ersatzkapitän sagte: "Ich lese keine Zeitungen. Alles Drumherum interessiert mich nicht." Favre, der seit Wochen im BVB-Umfeld und in den Medien kritisiert wird, reagierte für seine ansonsten unterkühlte Art ungehalten auf die Frage, ob nun alles wieder gut sei. "Letzte Woche war alles schlecht und nach einem Sieg ist alles wieder gut?"

Favre hat Recht. Verliert der BVB eines der kommenden Heimspiele gegen Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE) oder Inter Mailand am Mittwoch, wird der Brand in Dortmund wieder entfacht.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:0)

0:1 Thuram (71.)

1:1 Brandt (77.)

2:1 Brandt (80.)

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Zagadou, Schulz (78. Götze) - Witsel, Weigl - Sancho, Brandt, Hazard - Bruun Larsen (64. Hakimi)

BMG: Sommer - Beyer, Zakaria, Elvedi - Lainer, Hofmann (87. Makridis), Neuhaus, Bensebaini (30. Wendt) - Benes (82. Herrmann) - Stindl, Thuram

Schiedsrichter: Cortus

Gelbe Karten: Schulz - Zakaria, Neuhaus

Rote Karte: Rose (Trainer Mönchengladbach)

Zuschauer: 79.800