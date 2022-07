Trainer Edin Terzić von Borussia Dortmund hat bestürzt auf den Tumor-Fund bei Stürmer Sébastien Haller reagiert. »Das ist brutal schwer für uns. Das hat natürlich auch mich schockiert, diese Nachricht zu bekommen«, sagte Terzić am Dienstag im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz in den Schweizer Bergen.