Haaland-Nachfolger Haller gibt nach Hodenkrebs-OP sein Debüt für Borussia Dortmund

Zum Bundesliga-Neustart dabei? »Alles ist möglich«

Damit wachsen die Hoffnungen, dass der 28 Jahre alte ivorische Nationalspieler auch im ersten Pflichtspiel des Bundesliga-Sechsten am 22. Januar daheim gegen den FC Augsburg im Kader steht. »Ja, alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Ich werde mein Bestes geben, um am 22. Januar dabei zu sein«, hatte Haller am Montag gesagt.

Noch im November hatte sich der als Ersatz für Torjäger Erling Haaland (Manchester City) eingeplante Stürmer einer zweiten Operation unterziehen müssen. Doch schon vor dem offiziellen Trainingsauftakt des BVB vor einer Woche arbeitete Haller im Kraftraum mit großem Ehrgeiz an seinem Formaufbau. Die guten Werte bei der Leistungsdiagnostik ebneten den schnellen Weg zurück ins Team.