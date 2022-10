BVB-Sieg in Frankfurt Wo gekobelt wird, fallen kaum Gegentore

Der Blick Richtung Katar: Bundestrainer Hansi Flick schaute sich an diesem Spieltag den 6:2-Sieg des FC Bayern gegen Mainz an. In Frankfurt hätte er auch einige seiner WM-Kandidaten beobachten können. Dabei wäre ihm aufgefallen, dass Süle sowohl innen als auch außen verteidigen kann, dass Führungsspieler Hummels trotz seiner Beteiligung am Ausgleich in starker Form ist, dass Schlotterbeck noch ein paar Fehler zu viel im Spielaufbau hat, dass Brandt seit Wochen konstant agiert und dass Adeyemi defensiv zugelegt, dadurch aber an Gefährlichkeit im Angriff verloren hat.

Auf Frankfurter Seite musste Torhüter Trapp beide Schüsse aufs Tor passieren lassen. Bleibt noch Mario Götze. Der ehemalige Dortmunder war einer der besten Spieler auf dem Platz, hatte 93 Ballaktionen, lief über zwölf Kilometer und spielte einige überraschende, kluge Pässe. Götze könnte die Überraschung in Flicks Kader werden.