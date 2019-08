Zum Duell zwischen dem Ex-Borussen Kevin Großkreutz und Borussia Dortmund war es im Vorfeld hochgeschrieben worden, das Spiel der 1. Pokalrunde zwischen dem Drittligisten KFC Uerdingen und dem BVB. Doch neben dem langjährigen Dortmunder Spieler Großkreutz kämpften, liefen und grätschten noch zehn weitere Uerdinger und machten dem großen Favoriten das Leben schwer. Erst in der zweiten Hälfte setzte sich der Bundesligist 2:0 (0:0) durch. Marco Reus und Paco Alcácer sorgten für die Tore der Schwarzgelben.

Vor allem in der ersten Hälfte hatte das Team von Lucien Favre Probleme mit den Gastgebern, die ins Düsseldorfer Stadion ausgewichen waren. Dortmund hatte erstmals mit den Zugängen Mats Hummels und Thorgan Hazard in der Startelf angefangen. Rückkehrer Hummels hatte einige starke Kopfballszenen in der Offensive, machte aber in der Abwehr auch einige leichte Fehler. Einen hätten die Uerdinger fast zur Führung genutzt. Der BVB war überlegen, hatte zahlreiche Chancen, aber fand bis zur Pause den Weg ins Tor nicht.

Das änderte sich erst nach dem Wechsel. Marco Reus verwandelte eine Flanke zum 1:0, er hatte dabei allerdings bei der Annahme den Oberarm zu Hilfe genommen. Da im Pokal der Videobeweis erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommt und der Schiedsrichter nicht eingriff, zählte der Treffer. Danach war das Spiel so gut wie entschieden. Der Favorit hatte die Partie seitdem im Griff, den Gastgebern fehlten die Möglichkeiten, dagegenzuhalten. Per Freistoß machte Alcácer nach 70 Minuten mit dem 2:0 alles klar.

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

Der Einstand von Trainer Marco Rose im deutschen Fußball ist gelungen. Der Coach feierte mit Borussia Mönchengladbach einen allerdings hart erkämpften 1:0-Auswärtserfolg beim Zweitligisten SV Sandhausen. Das Spiel musste mit 45minütiger Verspätung angepfiffen werden, weil ein Unwetter und ein Blitzeinschlag einen früheren Beginn unmöglich gemacht hatte.

Gladbachs neuer Stürmer Marcus Thuram machte mit einem frühen Tor in der 19. Minute den Sieg perfekt. Der Franzose verwandelte einen weiten Flankenschlag von Tobias Strobl per Flugkopfball zur Führung. Ein Klassenunterschied war allerdings schon in der ersten Hälfte nicht zu sehen. Der Zweitligist spielte mutig nach vorne, hatte zahlreiche Chancen - und scheiterte immer wieder am starken Borussen-Torwart Yann Sommer. Das Bild veränderte sich in der zweiten Halbzeit kaum, in einer hektischen Schlussphase rettete sich der Bundesligist über die Zeit.

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ist dank eines späten Treffers von Nikola Dovedan in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Zugang vom 1. FC Heidenheim erzielte beim 1:0 (0:0) des Zweitligisten beim Drittligisten FC Ingolstadt in der 87. Spielminute den entscheiden Treffer.

Vor 14.348 Zuschauern trafen beide Mannschaften bereits in der ersten Halbzeit, doch sowohl das Tor von Ingolstadts Thomas Keller (2.) wie auch jenes von Nürnbergs Asger Sörensen (22.) zählten wegen Abseitspositionen nicht. Kurz vor Schluss verhinderte Dovedan schließlich die Verlängerung.