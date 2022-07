Balotelli gilt seit jeher als herausragend begabter Stürmer, konnte sein Talent allerdings selten konstant über mehrere Spielzeiten auf den Platz bringen. Mit 18 Toren in der Süper Lig, darunter ein Fünferpack im letzten Saisonspiel gegen Göztepe, zeigte der Italiener zuletzt wieder ansteigende Form.

Rexbhecaj nach zwei Leih-Jahren vor festem Wechsel

Erst ein Jahr in Köln, dann ein Jahr in Bochum: Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj blickt bereits auf mehr als 100 Bundesligaeinsätze zurück, doch den Großteil dieser Partien absolvierte der 24-Jährige als Leihspieler. Bei seinem Stammverein VfL Wolfsburg hat der kampfstarke Mittelfeldspieler schlechte Karten auf einen Platz in der Startelf. Deshalb soll ein Wechsel kurz bevorstehen: Wie die »Bild«-Zeitung berichtet, soll der FC Augsburg sich mit den Wolfsburgern auf einen Transfer verständigt haben. In Augsburg soll Rexhbecaj helfen, die Lücke zu schließen, die die Verletzung von Sechser Niklas Dorsch (Mittelfußbruch) im Zentrum hinterlassen hat.