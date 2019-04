BVB-Pleite gegen Schalke Erst sehen sie Rot, dann schwarz

Fünf Minuten, die den Titelkampf entscheiden könnten: Es läuft die 60. Minute im Revierderby, Dortmund kämpft um den Ausgleich gegen Schalke. Dann wird aus einem spannenden Spiel eines, das in die Derbygeschichte eingehen wird. BVB-Star Marco Reus grätscht mit offener Sohle ins Standbein von Suat Serdar - Rote Karte. Den fälligen Freistoß versenkt Daniel Caligiuri im Winkel - 1:3, 62. Minute. Und dann geht Marius Wolf in ein aussichtsloses Tackling gegen, erneut, Serdar - wieder Rot, 65. Minute. Der BVB schlägt sich selbst.

Ergebnis: Dortmund hat das Derby 2:4 (1:2) verloren, es war der erste Schalker Sieg beim BVB seit sieben Jahren. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Es war etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, der BVB führte 1:0, er hatte rund 85 Prozent Ballbesitz gegen mauernde Schalker, kurz: er hatte alles im Griff - da schritt Schiedsrichter Felix Zwayer plötzlich zur Seitenlinie. Videobeweis. Julian Weigl hatte einen Schuss von Schalkes Breel Embolo mit ausgestrecktem Arm geblockt, aus kurzer Distanz zwar, aber Elfmeter gab es trotzdem - was nicht nur sämtliche Spieler zu überraschen schien, sondern auch den verschmitzt lächelnden und mit den Schultern zuckenden Trainer Huub Stevens. Caligiuri verwandelte den Strafstoß (18.), nach einer Ecke drehte Salif Sané sogar die Partie (28.). Schalke spielte so effizient wie in der vergangenen Erfolgssaison.

Schreckmoment des Spiels: Die BVB-Profis feierten gerade ihren von Jadon Sancho (Chippass aus dem Stand) und Mario Götze (Kopfball über Torwart Alexander Nübel) traumhaft herausgespielten Führungstreffer, als aus Richtung der Schalker Fanblocks ein Gegenstand angeflogen kam. Ein Feuerzeug; es traf Sancho am Kopf. Der 19-Jährige taumelte kurz, musste behandelt werden. Glücklicherweise konnte er weiter machen. Es war nicht die einzige Entgleisung mancher Schalke-Anhänger.

Die zweite Hälfte: Dortmund drängte, Schalke verteidigte, und dann begannen diese denkwürdigen fünf Minuten. Es war das erste Mal, dass der BVB in seiner Bundesligahistorie zweimal glatt Rot sah. Axel Witsel verkürzte zwar noch trotz doppelter Unterzahl für die Borussia (85.), doch gerade, als der BVB-Anhang Hoffnung schöpfte, entschied Embolo die Partie (86.).

DAVID HECKER/EPA-EFE/REX Daniel Caligiuri (2vl)

Spieler des Spiels: Vor dem Anpfiff hätte man an dieser Stelle die Namen Reus oder Sancho erwartet, aber der Mann, der das Derby entschied, hieß Daniel Caligiuri. Der 31-Jährige übernahm beim Elfmeter Verantwortung, er schlug die Ecke, die zum Schalker 2:1 führte, und sein verwandelter Freistoß zum 3:1, der im linken Winkel einschlug, war eine Augenweide.

Favres Wut: Lucien Favre gilt als ruhiger Mensch. Wenn er spricht, dann meist leise, die Worte wohl überlegt. Nach der Niederlage aber wurde der BVB-Trainer deutlich, es ging um den Handelfmeter gegen seine Mannschaft. "Das ist so lächerlich. Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen. Sie haben keine Ahnung vom Fußball. Das ist der größte Skandal. Das ist eine große Schande für den Fußball", sagte Favre.

Saison gerettet: Diese Spielzeit verläuft aus Schalker Sicht zwar desolat. Der Derbysieg aber sorgt für einen versöhnlichen Saisonausklang. Der Klassenerhalt ist angesichts von neun Punkten Vorsprung auf die auf dem Relegationsplatz liegenden Stuttgarter (die am Abend in Mönchengladbach antreten) zum Greifen nahe. Und die Chancen des Erzrivalen, Meister zu werden, sind deutlich gesunken.

Und der BVB? Der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern beträgt einen Punkt. Doch die Münchner spielen am Sonntag erst noch, und zwar gegen den Vorletzten Nürnberg. Und ob Schlüsselspieler Reus nach seinem Platzverweis in dieser Spielzeit noch einmal eingesetzt werden kann, ist fraglich. Gut möglich, dass dieses 2:4 gegen Schalke der Schlüsselmoment im Titelkampf war.

Borussia Dortmund - Schalke 04 2:4 (1:2)

1:0 Mario Götze (14.)

1:1 Caligiuri (18., Handelfmeter nach Videobeweis)

1:2 Salif Sané (28.)

1:3 Caligiuri (62.)

2:3 Witsel (84.)

2:4 Embolo (86.)

Dortmund: Bürki - Wolf, Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney (56. Paco Alcacer) - Sancho, Reus, Guerreiro (78. Pulisic) - Mario Götze (83. Bruun Larsen). - Trainer: Favre

Schalke: Nübel - Caligiuri (67. Rudy), Salif Sané, Stambouli, Nastasic, Oczipka - McKennie (77. Bruma), Mascarell, Serdar - Embolo (87. Matondo), Burgstaller. - Trainer: Stevens

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 80.196 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Caligiuri (9), Serdar (2), Embolo (4), McKennie (6), Mascarell (2), Rudy (4)

Rote Karten: Reus wegen groben Foulspiels (60.), Wolf wegen groben Foulspiels (65.) -