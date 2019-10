Zugänge werden gerne auch als Verstärkungen bezeichnet. Das ist zum Zeitpunkt der Verpflichtung eine vorschnelle Wertung. Auch jetzt, nach einem guten Viertel der Bundesligasaison, ist es zu früh, um ein fundiertes Zeugnis auszustellen.

Es ist nur eine vorläufige Beurteilung möglich, und die fällt bei den prominenten Zugängen Borussia Dortmunds ernüchternd aus. Das lässt sich auch ganz gut mit einem Foto dokumentieren. Am Samstag, als der BVB zum enorm wichtigen Derby beim FC Schalke 04 antrat, saßen Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard auf der Bank.

Drei Nationalspieler für Favres System

Im Mai, kurz nach dem Ende der vergangenen Saison, verkündete der Verein innerhalb von zwei Tagen, dass er die drei Nationalspieler verpflichtet habe. Auch wenn das Interesse und die Einigungen schon durchgesickert waren, gab es ein Raunen ob der Käufe für jeweils etwa 25 Millionen Euro. Der BVB, so hieß es, sei nun gerade in der Dreierreihe des von Trainer Lucien Favre bevorzugten 4-2-3-1-Systems so gut besetzt, dass die geäußerten Titelambitionen berechtigt seien.

In Schalke spielte dann Achraf Hakimi im linken offensiven Mittelfeld, der als linker oder rechter Verteidiger für die Saison erwartet worden war.

Am linken Ende der Viererkette spielte Raphael Guerreiro, der als Konkurrenz für etwa Hazard und Brandt erwartet worden war, weil die Position des linken Verteidigers ja nun von Schulz oder Hakimi besetzt würde.

Der Trainer sucht verzweifelt

Manchmal erweisen sich solche Verschiebungen als Glücksfälle. Bei Borussia Dortmund sind sie aber nur ein Ausdruck dafür, dass Favre verzweifelt nach einer Formation sucht, die den Ansprüchen gerecht wird.

Einen festen Platz hat von den Neuen nur Mats Hummels. Er darf auch als Verstärkung bezeichnet werden, nach dem 0:0 in Gelsenkirchen muss er das sogar. Hummels gewann 15 von 17 Zweikämpfen, kam ohne ein Foul aus. An der Abstimmung mit seinem Partner Julian Weigl in der Innenverteidigung haperte es manchmal. Dennoch war Hummels der eindeutig beste Spieler seiner Mannschaft. Die kritischen Fans, die dem Verein die Rückholaktion aus München verübelten, dürften sehr leise geworden sein.

"Es wirkt alles zäh"

Hummels ist eine Säule in einer Mannschaft, deren Kontur ansonsten verschwimmt. "Es wirkt alles zäh", sagte Sportdirektor Michael Zorc in Schalke nach dem erneut harmlosen Auftritt der Offensive. Nur ein Tor schoss der BVB in den vergangenen drei Pflichtspielen. Paco Alcácer, der einzige Mittelstürmer im Kader, wird auch am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach nicht dabei sein.

Marco Reus, der wie Alcácer fünf Saisontore in der Bundesliga erzielte, fehlt die Form. Mario Götze enttäuschte in Schalke im zentralen Sturm, wurde früh ausgewechselt, verletzte sich zudem an der Hand. Jadon Sancho, dessen Verbleib über die Saison hinaus fraglich ist, wirkt verspielt bis lustlos, dennoch war er auch in Gelsenkirchen wieder der gefährlichste Dortmunder wie schon zuvor in der Champions League bei Inter Mailand (0:2).

Wie Favre seine Offensive derzeit auch besetzt, sie bleibt harmlos.

Hazard steht zwar mit fünf Torvorlagen in der Statistik, aber ihm gelang noch kein Treffer. Brandt erzielte einen, zum 5:1-Endstand am ersten Spieltag gegen den FC Augsburg. Eine Vorlage leistete der ehemalige Leverkusener in der Liga noch nicht. Dafür gelangen ihm zwei in der Champions League bei Slavia Prag. Im folgenden Spiel beim SC Freiburg saß er nur auf der Bank und klagte anschließend via Bild-Zeitung: "Dieses Hin und Her ist schon ein bisschen schwierig."

Nur Hummels kann überzeugen

Dass Nico Schulz erst auf drei Ligaeinsätze für den BVB kommt, liegt auch an einer Verletzung. Seine Leistungen waren allerdings auch nur mäßig bis schwach. In der vergangenen Saison überzeugte Schulz bei der TSG Hoffenheim mit seiner Dynamik, allerdings meistens im linken Mittelfeld vor einer Dreierkette. Im Spiel bei Inter Mailand wählte auch Favre diese Variante, Schulz blieb in der Offensive wirkungslos und verschuldete das 0:1, weil er hinter der Abwehrkette eine mögliche Abseitsstellung aufhob.

Die meisten Zugänge des BVB sind bislang Ergänzungen des Kaders, nur Mats Hummels rutscht in der vorläufigen Wertung in die Kategorie "Verstärkung". So hatte man sich das im Mai nicht vorgestellt.