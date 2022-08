Am vergangenen Spieltag hatte Bynoe-Gittens beim 3:1-Sieg in Freiburg seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt und wusste als Einwechselspieler in weiteren Szenen zu überzeugen. Unter Trainer Edin Terzic könnte er häufig zum Einsatz kommen, da er mit seiner Dribbelstärke ein Element in den BVB-Kader bringt, über das kaum ein anderer Spieler verfügt.