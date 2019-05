Borussia Dortmund baut weiter kräftig am Kader für die nächste Saison. Nach Hoffenheims Linksverteidger Nico Schulz, den der BVB am Dienstag für kolportierte 27 Millionen Euro verpflichtet hat, und dem offenbar fixen Wechsel von Leverkusens Offensivspieler Julian Brandt haben die Borussen einen weiteren Hochkaräter unter Vertrag genommen: Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach. Der Belgier kommt schon zur nächsten Saison. Das bestätigte der BVB via Twitter.

Der BVB verpflichtet Thorgan Hazard!



"Ich bin stolz für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Das ist ein Top-Verein mit unfassbaren Fans!" #Hazard2024



Alle Infos https://t.co/k4A4dFgAA7 pic.twitter.com/jU2tDRxsmD — Borussia Dortmund (@BVB) 22. Mai 2019

Der 26 Jahre alte Hazard unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag beim BVB. Seine Ablöse soll laut "Kicker" 25,5 Millionen Euro betragen. Hazard soll sich bereits seit längerer Zeit einig mit dem BVB gewesen sein. Allein der Zeitpunkt seines Wechsels war noch fraglich: ob zu nächsten Saison, oder nach Ablauf seines Vertrags in Gladbach 2020.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird. Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Hazard erzielte in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen für Gladbach 13 Tore und bereitete zwölf Treffer vor.